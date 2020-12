Un cycliste parvient a sauver un chiot errant sur le bord de la route en le prenant sur son vélo

Alors qu’il s’entraînait avec d’autres cyclistes, un vététiste a aperçu un chiot errant au milieu de nulle part et a décidé de lui venir en aide. Le sportif a ainsi terminé son entraînement en tenant le guidon d’une main et le jeune chien de l’autre. Mais il n’a pas fait que cela.

Eduardo Reis vit à Santa Barbara d'Oeste, dans l’Etat de Sao Paulo au Brésil. Il s’y adonne à sa passion pour le cyclisme, plus précisément le VTT. Avec un groupe d’amis qui ont le même intérêt pour l’univers des deux-roues, il s’entraîne régulièrement sur les routes de la ville. En plus de lui permettre de faire de l’exercice, ces sorties sont aussi autant d’occasions d’explorer les environs et de faire des rencontres, parfois inattendues. Comme cela a été le cas en février 2018.

Ce jour-là, il pédalait comme à son habitude avec le groupe quand l’un des coureurs s’est arrêté pour réparer une roue. C’est là qu’un chiot, visiblement errant, est apparu. L’endroit était particulièrement isolé. Il n’y avait aucune habitation dans les environs. Le jeune chien y avait très probablement été abandonné par son ancien propriétaire.

Eduardo Reis voulait l’aider, mais le transporter à vélo n’allait pas être une simple affaire. Il a tout de même tenté sa chance. Le vététiste ne pouvait pas le laisser en ces lieux où sa survie était tout sauf garantie.

Il l’a donc emmené avec lui en ne tenant le guidon de son vélo que d’une seule main, comme on peut le voir dans cette vidéo qu’il a postée sur Facebook.

A lire aussi : Perdus plusieurs mois en mer avec deux chiots, ils survivent en partageant leurs rations de nourriture

D’après Animal Channel, Eduardo Reis l’a appelé Warrior et accueilli chez lui le temps de lui trouver une famille adoptive.