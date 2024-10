Un couple suspecté d'avoir abandonné une chienne interpellé par la police 3 semaines après la découverte de l'animal attaché à un portail

Livrée à elle-même au cœur d’une route forestière, sans eau ni nourriture, Bonnie attendait que quelqu’un s’aperçoive enfin de sa présence et de sa détresse pour la sauver. C’est ce qui s’est finalement produit pour cette chienne qui se prépare à prendre un nouveau départ, près d’un mois après cette épreuve traumatisante.

La police de Plainfield, dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis), a annoncé avoir procédé à l’arrestation de 2 jeunes personnes suspectées d’avoir négligé et abandonné leur chienne, rapportait WFSB.

D’après les informations révélées par les forces de l’ordre, un officier de police avait découvert une femelle Berger Allemand abandonnée le 18 septembre 2024. Elle se trouvait au bord de la route Olearos Hill, une voie traversant une zone densément boisée dans l’est du Connecticut. Elle fait d’ailleurs partie d’une région appelée les forêts de la Nouvelle-Angleterre et de l'Acadie.

La chienne en question était attachée à un portail au moyen d’une longe pour cheval. Elle n’avait ni nourriture, ni eau à sa disposition.

Prévenu par le policier, le service local de contrôle des animaux (Plainfield Animal Control) a envoyé des agents sur les lieux pour prendre la chienne en charge. Cette dernière a ensuite été emmenée chez le vétérinaire, qui l’a examinée et soignée.



Karen Kilroy Stone / Facebook

L’enquête de la police a abouti à l’identification de 2 suspects. Il s’agit de Josette et Dalton LaPrade, âgés respectivement de 25 et 22 ans. Ils ont été arrêtés le jeudi 10 octobre, soit 3 semaines après le sauvetage de la femelle Berger Allemand. Le couple est poursuivi pour cruauté envers un animal.

Dalton LaPrade doit ainsi comparaître devant le tribunal de Danielson le vendredi 11 octobre. Quant à Josette LaPrade, elle se présentera face au juge le 22 octobre.

Bonnie se porte mieux

La chienne se trouve toujours au refuge du Plainfield Animal Control, où Karen Kilroy Stone et ses collègues prennent soin d’elle et l’aident à se remettre de son traumatisme. Karen Kilroy Stone qui a, par ailleurs, indiqué dans un post Facebook datant du 24 septembre que la rescapée avait été appelée Bonnie et qu’elle se portait beaucoup mieux.

Elle ajoutait que Bonnie avait été traitée contre des infections auriculaires sévères et une infestation de puces. La chienne n’est pas encore prête pour l’adoption.