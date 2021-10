Après avoir survécu à une tornade, un Pitbull surmonte son traumatisme et devient un héros pour les personnes en détresse

Après le passage d'une tornade qui a rasé la ville de Moore (Oklahoma, États-Unis) en 2013, un chien a été découvert entre la vie et la mort, enfoui sous les décombres. Aujourd'hui, l'animal est plus fort que jamais.

À la suite de la catastrophe météorologique, les équipes de recherche et de sauvetage (SAR) ont balayé les débris 24 heures sur 24 dans l'espoir de retrouver des survivants. 5 jours après le drame, un chiot Pitbull a été découvert enterré sous les décombres. Sa vie ne tenait qu'à un fil.

Heureusement, la petite boule de poils a été secourue à temps et a reçu pléthore de soins. Nommé Little Man, le canidé, que personne n'a revendiqué, a même été adopté par Molly Gibb, une bénévole SAR.

Cette dernière a repéré un énormément potentiel chez son nouveau compagnon à 4 pattes. Little Man a marché sur les pas de sa mère adoptive : il est devenu un chien de recherche et de sauvetage.

© Molly et David S. Gibb

Le chien est devenu un héros

« Les qualités que mes collègues et moi recherchons chez les chiens sont l'endurance, la curiosité, la capacité à résoudre des problèmes et l'enthousiasme », a déclaré Molly Gibb à Daily Paws. « Little Man en a montré beaucoup lorsqu'il était chiot. » La sauveteuse a aidé le canidé à développer ses capacités au fil des années.

Aujourd'hui, il est certifié par l'Association nationale de recherche et de sauvetage. Sa spécialisation ? La recherche de personnes disparues et de preuves.

En 2020, Little Man a, par exemple, fait une découverte vitale : il a retrouvé une victime traumatisée par une agression, qui avait disparue depuis quelque temps. Autrefois, le Pitbull s'est lui-même perdu, senti seul et effrayé. Grâce au soutien de sa propriétaire, il a réussi à surmonter son traumatisme et se montre joyeux au quotidien.

« Nous, les humains, pouvons tirer une leçon de lui sur la façon de bien vivre notre vie », a confié Molly Gibb, fière de son petit protégé qui apporte tant à la communauté.