Un couple sacrifie l’un de ses plus grands rêves pour s’occuper d’animaux dans le besoin

À eux 2, Chris et Ramona ont un cœur immense. Comme de nombreux couples, ils avaient des projets de vie et construire une maison ensemble en faisait partie. Les choses ont évolué quand leur envie d’aider les animaux en détresse s’est décuplée. Aujourd’hui, ces derniers passent avant tout.

Les chiens errants du Comté de Meath, en Irlande, ont la chance d’avoir 2 anges gardiens pour veiller sur eux avec bienveillance. Ces derniers, Chris Kelly et Ramona Cunningham, ont décidé de consacrer leur vie entière aux animaux. Ils ont construit un refuge pour les accueillir et ont effectué des milliers de sauvetages depuis.

Le couple disposait d’un terrain sur lequel il prévoyait de faire construire sa maison. Il vivait dans un mobil-home en attendant et n’a pas encore déménagé, car ses plans ont changé avec le temps. Pourtant, les époux ont bien érigé une bâtisse sur leur propriété, mais celle-ci est destinée aux chiens.

Dog rescue coolronan / Facebook

Un parti pris

Chris et Ramona sont très sensibles à la misère animale. La femme a d’ailleurs été profondément bouleversée après l’adoption de son chien dans un refuge. Lorsqu’elle était sur place, elle n’a pas pu ignorer tous les autres animaux qui avaient besoin d’un foyer. Son mari et elle ont commencé à accueillir des chiens chez eux, puis ont finalement fondé leur propre refuge.

Ils l’ont fait construire sur le terrain qu’ils disposaient et se sont lancés dans cette aventure sans trop savoir de quoi demain serait fait : « Nous avons tout misé pour sauver les chiens et leur trouver un nouveau foyer. Nous n'avions donc pas d'argent pour construire, mais nous ne regrettons rien », assurait Ramona.

« Certains jours, nous allions nous coucher le ventre vide pour nourrir les chiens »

Le couple a connu des temps difficiles et rencontré quelques soucis financiers, mais n’a jamais baissé les bras pour autant. Il a d’ailleurs effectué des milliers de sauvetages et c’est ce qui lui a donné l’envie de continuer : « Peu importe que les chiens aient 3 jours, 3 mois ou 3 années de plus dans leur vie. Tant qu'ils la passent dans le confort de notre établissement, c'est tout ce qui compte. Aucun chien ne meurt ici de faim ou de froid », affirmait Chris.

Les bienfaiteurs espèrent pouvoir continuer cette activité « le plus longtemps possible ».