Un couple remarque un chien abandonné courir après leur voiture et s'arrête pour l'adopter !

Alors qu’il empruntait une route montagneuse, un couple de touristes s’est rendu compte qu’un chien courait inlassablement derrière le véhicule. Après l’avoir pris en charge, emmené chez le vétérinaire et fait le tour des villages environnants à la recherche de ses éventuels propriétaires, ils ont pris une merveilleuse décision.

Une chienne a trouvé sa nouvelle famille en courant après son camping-car, rapportait le New York Post ce lundi 11 octobre.

Martina Russo et son compagnon Fil étaient en vacances dans une région montagneuse en Espagne, à bord de leur autocaravane. Pendant qu’ils roulaient, ils ont remarqué dans le rétroviseur une petite silhouette qui les poursuivait. C’était une petite chienne Shorkie (croisée Shih Tzu / Yorkshire Terrier) qui semblait bien décidée à tenir la cadence.

La chienne n’était pas pucée

Le couple s’est arrêté et lui a donné un peu d’eau à boire. Elle paraissait épuisée, mais n’avait pas l’air de vouloir les quitter. « Que fait ce chien ici, au milieu de nulle part ? », se sont alors demandé Martina Russo et Fil. Ils l’ont fait monter et se sont mis à arpenter les villages voisins, dans l’espoir de retrouver ses éventuels maîtres. Personne ne semblait toutefois la reconnaître.

Ils l’ont ensuite ramenée sur la route pour voir si elle allait continuer de les suivre ou rebrousser chemin, en roulant très lentement et sur une courte distance pour ne pas la stresser et fatiguer davantage. La Shorkie leur courait encore après. Martina et Fil l’ont alors conduite chez le vétérinaire, qui a constaté qu’elle ne portait pas de puce d’identification. Le couple l’a gardée, tout en continuant ses recherches sur Facebook et via WhatsApp.

« Elle aime tout et tout le monde »

Plusieurs semaines se sont écoulées et personne ne réclamait la chienne, qu’ils ont appelée Moxy et à laquelle ils s’attachaient de plus en plus. Ils ont alors choisi de l’adopter définitivement.

C’était l’une des meilleures décisions de leur vie, comme le raconte Martina : « Elle est très douce, drôle et très joueuse. Elle adore nos chats - pour être honnête, elle aime tout et tout le monde (surtout les chats et les enfants) ! On adore l'emmener à l'aventure et elle nous fait rire tous les jours. »