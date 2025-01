Un homme mordu au ventre en protégeant courageusement sa chienne contre 3 ours

Blake Sprout a eu la peur de sa vie en se retrouvant face à 3 ours qui s’en prenaient à sa chienne. On imagine d’ailleurs la terreur qu’a dû ressentir cette dernière alors que l’un des ursidés la tenait dans sa gueule. Fort heureusement, le courage de son maître leur a permis d’y survivre tous les 2.

Blake Sprout habite Orange City, ville située à une quarantaine de kilomètres au nord d’Orlando dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis). Lui et sa famille avaient l’habitude de voir des ours s’aventurer autour du quartier, mais jusque-là, ceux-ci préféraient rester à distance et disparaissaient dès qu’ils se sentaient menacés.

Ce n’est pas ce qui s’est passé le 20 décembre 2024. Ce jour-là, Blake Sprout sortait ses chiens pour qu’ils se dégourdissent les pattes devant la maison. « Dès que j’ai ouvert la porte, il y avait 3 ours, raconte-t-il à WMTV 15 News. Avant que je puisse arrêter mes chiens, ils ont couru vers les ours ».

Le plus jeune des plantigrades a choisi de s’en prendre à Karen, croisée Loulou de Poméranie. Son propriétaire a couru à son secours et a essayé de frapper l’ours. « Il a relâché ma chienne, puis m’a attaqué et mordu au ventre », se souvient l’intéressé.



L’ours a ensuite recommencé à agresser Karen, qu’il a attrapée dans la gueule. Quand il a cherché à s’éloigner en direction de la route, Blake Sprout a bien cru perdre sa chienne, mais il n’avait pas l’intention de le laisser faire.

« J'ai ramassé quelques pierres juste pour les jeter dans sa direction et essayer de l'effrayer, et je suppose que cela a fonctionné », dit-il. Le jeune ours a effectivement laissé Karen partir.



Karen et son propriétaire s’en remettront

Emmenée chez le vétérinaire, la chienne a reçu des points de suture. Blake Sprout a également été traité et vacciné contre la rage. Il présente un énorme hématome sur l’abdomen et la douleur est encore vive, mais il est content d’avoir pu sauver son amie à 4 pattes. « Je ne pouvais pas la laisser mourir, confie-t-il. Elle hurlait de douleur. »

L’incident l’a amené à se montrer beaucoup plus vigilant. « Je suis plus prudent quand je sors et je vérifie avant de sortir avec les chiens », dit-il à ce propos.

Les autorités locales ont annoncé avoir capturé 3 jeunes ours et une femelle adulte après cet épisode. Ils ont tous été relâchés ailleurs.