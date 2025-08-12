Dans le jardin, une Golden Retriever s'amuse avec ses poules et s’inventent des séances de jeu pleines de tendresse (vidéo)

Les Golden Retrievers sont connus pour être des chiens joyeux et très amicaux. Sur les réseaux sociaux, il n’est d’ailleurs pas rare de voir certains individus se lier d’amitié avec d’autres espèces, à l’image de Camila, une adorable femelle qui passe ses journées à s’amuser avec… des poules !

Camila est une jolie femelle Golden Retriever âgée de 7 ans. Malgré cela, elle garde l’énergie et la vivacité d’une petite jeunette comme on peut le voir grâce aux très nombreuses vidéos postées chaque jour sur son propre compte TikTok où elle est d’ailleurs suivie par plus de 10 500 personnes !

En plus de ses siestes, de ses balades et de ses séances de gratouilles avec ses humains, les internautes peuvent également découvrir ses parties de jeu endiablées avec ses amies les poules. En effet, il se trouve que la famille possède un petit cheptel de poulettes avec qui Camila adore jouer. Dans une vidéo postée il y a plus d’un an et visionnée plus de 2,5 millions de fois, on peut voir la chienne devenir complètement folle à la vue de ses copines à plumes.

Un jeu délicat

Visiblement, Camila passe un merveilleux moment. Pendant les quelques secondes que dure la séquence, on peut voir la chienne sauter, courir secouer la tête et remuer joyeusement la queue en poursuivant les poules. Malgré tout, on voit clairement qu’elle fait très attention à ses gestes afin de ne pas les blesser. Elle prend d’ailleurs soin de ne jamais vraiment les toucher malgré son excitation. “Je joue avec mes nuggets de poulet... Je veux dire mes MEILLEURS AMIS !”, peut-on lire en légende de la vidéo. Les poulettes semblent quant à elles totalement habituées à la présence de Camila étant donné qu’aucune ne tente de la fuir. La séquence, devenue virale, a été relayée par Newsweek.

© @camilathegoldengal / TikTok

Dans la section réservée aux commentaires, les internautes ont été très nombreux à faire savoir que la vidéo les a touchés en plein cœur. “C'est la vidéo de Golden Retriever la plus belle que j'ai jamais vue”, a assuré une abonnée tandis qu’une autre s’amuse : “Je ne sais pas qui s'amuse le plus, le chien ou les poules.”

D’autres internautes s’étonnent du comportement de Camila. “Mon Husky ne pourrait jamais se contenir !”, déclare une dénommée Evelyn. “Mon chien a mangé les nuggets de poulet avant qu'ils ne deviennent aussi gros…”, a avoué une certaine Victoria. Oups…

© @camilathegoldengal / TikTok