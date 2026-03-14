Invisible dans la neige ce chien blanc bloqué en haute altitude est secouru après 9 jours d'errance

Disparu en pleine montagne après avoir suivi des randonneurs, Asproulis a finalement été retrouvé vivant 9 jours plus tard grâce à des alpinistes partis à sa recherche. Affamé et épuisé à près de 1900 mètres d’altitude, ce chien a pu être secouru puis ramené sain et sauf auprès de son propriétaire.

Ayant passé plus d'une semaine seul et sans manger en pleine montagne, un chien a fini par être repéré et secouru par un groupe d'alpinistes, rapportait le média grec en langue anglaise ProtoThema .

Le canidé en question répond au nom d'Asproulis. Son propriétaire Christos Zacharis habite le village de Chaliki dans la région montagneuse d’Aspropotamos, dans le nord de la Grèce. L'homme y tient un café traditionnel et est donc bien connu des membres de la communauté locale comme des visiteurs.



ProtoThema

Récemment, un groupe de randonneurs français était passé par son établissement, avant de se lancer à l'assaut du sommet Tsoukarela. Asproulis, qui n'avait pourtant pas l'habitude de s'éloigner du village, avait décidé de les suivre.

Ce faisant, il s'était retrouvé coincé sur les pentes abruptes de la montagne, trop effrayé par les falaises escarpées pour redescendre. Christos Zacharis ignorait où son chien pouvait se trouver et dans quel état il était. Dévasté, il a renoué avec l'espoir 9 jours plus tard grâce à une équipe d'alpinistes grecs ayant eu vent de la disparition d'Asproulis.

Le matin du 5 mars 2026, ils ont décidé de grimper vers le sommet Tsoukarela. En poursuivant leur avancée, ils ont entendu des aboiements de détresse. Ils ne pouvaient toutefois pas voir le chien en raison de son pelage blanc, difficile à distinguer dans ce paysage enneigé.

Ils ont alors décidé de scinder leur groupe en 2 ; tandis que certains continuaient l'ascension sur l'itinéraire prévu, d'autres, plus expérimentés, sont partis à la recherche du chien.

La joie d'Asproulis

Ils ont finalement localisé Asproulis à 1900 mètres d'altitude. Il était à bout de forces et affamé, mais très heureux de les rencontrer. C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessous :

Ils lui ont donné à manger, puis ont entamé la descente. Par la suite, le brave quadrupède a été remis à son propriétaire, qui était évidemment soulagé et reconnaissant.

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ProtoThema

Asproulis a pu rentrer chez lui et se remettre de sa mésaventure. Après avoir énormément maigri, étant resté 9 jours sans nourriture, il reprend progressivement du poids et des forces.