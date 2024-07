Un couple interrompt son voyage à l'étranger pour retrouver leur chienne disparue

Une chienne disparue pendant une promenade a été retrouvée indemne une semaine plus tard, rapportait la BBC.

Harriet Jones et son mari Luke Doran sont les propriétaires de Honey, femelle Cockapoo (croisée Cocker Anglais et Caniche) de 2 ans. Ils habitent le comté de Shropshire en Angleterre.



Harriet Jones

Le samedi 8 juin 2024, ils étaient en voyage en Croatie et avaient confié la petite chienne de 6 kg aux parents de Luke Doran, qui vivent à Blakedown dans le Worcestershire voisin. Ce jour-là, le père la promenait près du club de golf local quand un autre chien l’a effrayée, d’après The Shuttle. Honey s’est alors échappée pour ne plus réapparaître.

« Nous sommes absolument dévastés, tout comme le sont les parents de Luke », déclarait alors Harriet Jones. Dès que le couple l’a su, il a pris le premier vol pour rentrer en Angleterre.

Harriet Jones et Luke Doran étaient très inquiets, mais la mobilisation et le soutien qui se sont mis en place dans la région leur ont apporté du baume au cœur et les ont aidés à garder l’espoir. Des drones, dont des modèles équipés de caméra infrarouge, faisaient partie des moyens déployés en vue de localiser la chienne.

« Nous avons essayé d'être vraiment efficaces, raconte sa maîtresse à la BBC. Evidemment nous avions très, très peur, mais nous avons dû essayer de rester lucides et de faire passer le message ».

Le dénouement

« Nous avons diffusé [l’avis de recherche] partout sur les réseaux sociaux, nous avons mis littéralement des centaines d'affiches dans toute la région », ajoute-t-elle.

Honey a fini par être retrouvée une semaine plus tard parmi les buissons à Hagley, à environ 12 kilomètres du lieu de sa disparition.

Harriet Jones

Les retrouvailles ont eu lieu le samedi 15 juin. La chienne était indemne et a été examinée par un vétérinaire. Elle avait perdu un peu de poids, mais semblait en forme et s’est même mise à jouer avec l’autre chien de la famille. Comme si rien ne s’était passé…