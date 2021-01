Un couple déterminé patiente un an pour gagner la confiance d'un chien errant et lui offrir un foyer aimant

Les chiens ont besoin de temps pour faire confiance à quelqu’un, surtout si cette confiance a été trahie par le passé. Scooby, lui, a mis un an pour comprendre que Joe et Marla ne lui voulaient que du bien. Ces derniers se sont montrés extrêmement patients et bienveillants envers le canidé.

Joe et Marla avaient remarqué un chien errant qui venait de plus en plus souvent sur leur propriété. Le canidé semblait affamé et avait besoin d’aide, mais il était trop méfiant pour se laisser approcher, raconte Animal Channel.

L’homme a alors pris l’habitude de lui laisser à manger. Le quadrupède a fini par accepter la nourriture et même de la récupérer au creux de la main de son bienfaiteur, mais il s’éloignait systématiquement juste après. Il n’était pas encore prêt, loin de là.

Le couple a décidé de l’appeler Scooby. On était en automne et l’hiver approchait à grand pas. Le froid et la neige se sont installés, et Scooby ne donnait plus signe de vie. Joe et Marla étaient très inquiets pour lui. Tous les jours, ils sortaient de la maison pour l’appeler, mais le chien restait introuvable.

Le printemps est passé, puis Scooby est enfin revenu durant l’été. Quand Marla l’a appelé, il est venu vers elle en courant, mais n’était pas encore disposé à se laisser toucher. Quelques jours plus tard, il a commencé à les suivre pendant qu’ils marchaient vers leur domicile.

La saison estivale touchait à sa fin. Scooby s’aventurait désormais autour de leur piscine. Un jour, Joe a eu l’idée de lui présenter son chien Samson. Dès lors, les 2 quadrupèdes sont devenus d’inséparables amis. C’est encouragé par son congénère que Scooby s’est enfin décidé à entrer chez Joe et Marla. Ces derniers étaient là pour l’inciter à explorer les lieux.

Ils en ont profité pour lui faire porter un collier GPS afin d’être sûrs de le retrouver en cas de nouvelle escapade. Mais Scooby n’a plus disparu depuis. Leur maison est devenue la sienne.

Un an après s’être présenté devant chez elle, ce chien a désormais une famille.

Il a aussi un compte Instagram, suivi par plus de 48 000 abonnés. Voici son histoire en vidéo :

