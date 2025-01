Un passant vigilant reconnaît la voiture volée vue aux infos et alerte la police sans savoir qu'il vient de sauver un chien par la même occasion

Un chien et sa propriétaire ont vécu un weekend particulièrement angoissant après la disparition de l’animal, qui était à bord du véhicule volé à sa maîtresse. Un autre automobiliste a repéré la voiture abandonnée à quelques kilomètres du lieu de l’enlèvement, ignorant à ce moment-là que le canidé était toujours à bord.

En s’arrêtant à un café samedi dernier, Alanah Nantell était loin de se douter que ses quelques minutes d’absence allaient permettre à un individu malveillant de s’emparer de sa voiture et surtout de son chien. C’est pourtant ce qui s’est produit et qui a donné lieu à 2 jours d’incessantes recherches et d’inquiétude.

Les faits se sont déroulés à Omaha, dans l’Etat du Nebraska (Etats-Unis). Alanah Nantell a été prise de panique en ressortant de l’établissement après avoir récupéré sa boisson. Son 4x4 Mazda CX-50 de couleur noire, qu’elle venait de garer devant le café, s’est volatilisé. Tout comme Sonic, croisé Pitbull de 7 ans qui se trouvait dans sa cage de transport à l’arrière du véhicule.

« Je me sens très stressée de ne pas savoir s’il est toujours dans la voiture, s’ils l’ont abandonné quelque part, confiait-elle alors à WOWT. Je n’ai aucun moyen de savoir où il est ».

« Je veux juste récupérer mon chien »

Alanah Nantell a passé les 12 heures suivantes à ratisser le secteur. Des proches l’ont également aidée à poster des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Les médias locaux ont massivement relayé l’affaire et l’appel à témoin.

« Je ne me soucie même pas vraiment de ma voiture, ajoutait-elle. Je veux juste récupérer mon chien. S'il vous plaît, ouvrez l’œil. Je vous en serais très reconnaissante. Il s'appelle Sonic ».

La police d’Omaha a évidemment été alertée dès le départ et a lancé les recherches. C’est justement elle qui a annoncé la bonne nouvelle le lundi 6 janvier. Les forces de l’ordre ont précisé, dans un communiqué, qu’un passant avait reconnu la voiture, abandonnée à une poignée de kilomètres du café devant lequel elle avait été volée, rapportait WOWT.

Le passant en question s’appelle Cody Taborsky et travaille dans l’entreprise familiale d’entretien des pelouses. A ce moment-là, il rentrait chez lui et prévoyait de se rendre à la salle de sport. Il avait vu les infos et les posts Facebook.

« Je me suis mis à sauter de joie »

« J'ai remarqué la voiture, raconte le héros du jour. J'ai remonté la rue jusqu'ici. Je me suis garé pendant une minute. J'étais au téléphone avec ma petite amie à ce moment-là, et je lui ai dit que j'allais faire marche arrière et vérifier. Il s'est avéré que le numéro de plaque d'immatriculation correspondait à celui qui était affiché sur Facebook ».

Cody Taborsky a aussitôt appelé la police et attendu son arrivée, puis a quitté les lieux. Il ne le savait pas encore, mais il venait aussi de sauver Sonic. Le chien était toujours à bord et il ne l’avait pas vu. Il l’a appris par la suite. « Je suis tellement heureux, dit-il. Je me suis mis à sauter de joie. »

Une joie qui était encore plus intense du côté d’Alanah Nantell. « Par un miracle de Noël, Sonic était toujours dans ma voiture », s’est-elle réjouie. La propriétaire du croisé Pitbull l’a emmené chez le vétérinaire pour s’assurer de sa bonne santé. Elle a évidemment tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à cet heureux dénouement.

Omaha Police Officers Association / Facebook