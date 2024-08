Cet homme revenant de loin raconte comment sa chienne devant porter des lunettes lui a sauvé la vie lorsqu'il était au creux de la vague

Lorsque des passants croisent Miko lors de ses promenades avec son maître, ils sont toujours étonnés de voir cette chienne porter des lunettes. Ces dernières ne sont pas là pour le « look », mais ont une fonction protectrice.

La vie de Scott Sumbland a complètement changé depuis l’arrivée de sa chienne Miko. Lui qui était en proie à de terribles problèmes mentaux, au point de penser au suicide, a réussi à remonter la pente grâce à cette femelle Akita Inu qui partage son quotidien depuis 2 ans.

Le duo habite Wolstanton, village situé à la périphérie de Newcastle-under-Lyme en Angleterre. Il attire souvent l’attention lors de ses promenades quotidiennes car la chienne porte des lunettes. Ces dernières sont indispensables, car elles protègent les yeux de l’animal qui sont particulièrement sensibles aux UV.



Scott Sumbland / BBC

Un vétérinaire s’était aperçu de cette caractéristique lors d’un examen et avait prévenu Scott Sumbland que Miko risquait de perdre une grande partie de ses facultés visuelles en l’absence de protection.

L’homme était prêt à tout pour aider son amie à 4 pattes, d’autant plus qu’elle lui a toujours été d’un grand soutien elle aussi. Grâce à elle, il a trouvé la force de sortir de son isolement dans les moments où il n’avait même plus envie de quitter son lit. La chienne lui a même sauvé la vie, le dissuadant de passer à l’acte lorsqu’il songeait à mettre fin à ses jours. C’est dire la force du lien qui unit ces 2 êtres.



Scott Sumbland / BBC

« Elle m'a littéralement sauvé »

Scott Sumbland a Miko dans la peau et ce n’est pas qu’une image, comme il l’explique à la BBC. « Elle m'a littéralement sauvé, je crois. À tel point que je me suis fait tatouer ça sur moi », dit-il en montrant le tatouage d’empreinte de patte de l’Akita Inu sur son bras.

Scott Sumbland / BBC

Outre sa fragilité visuelle, Scott Sumbland a également aidé la chienne à surmonter ses craintes, elle qui avait peur des choses les plus banales comme le canapé et la télévision. Aujourd’hui, Miko est heureuse et épanouie. Ses lunettes semblent avoir un impact positif aussi sur son état psychologique. « C'est presque comme si les lunettes l'aidaient à maîtriser ses peurs », indique-t-il à ce propos.