Après 9 ans dans un refuge en Roumanie, ce chien découvre le confort et l'amour d'une famille (vidéo)

Certains animaux ont plus de chance que d’autres. Alors que des chiens trouvent rapidement chaussure à leur patte, les moins fortunés voient défiler les années sans jamais connaître l’amour d’une famille.

Pendant 9 ans, Pchitt a vécu avec d’autres orphelins. Pendant 9 ans, il n’a jamais savouré les promenades revigorantes dans un parc, les séances de jeu hilarantes dans un jardin et les câlins apaisants dans un panier douillet. Pendant 9 ans, les journées de Pchitt ont été rythmées par les longues heures d’attente.

Il patientait constamment pour obtenir un repas qui contenterait son estomac gargouillant, ou encore une simple caresse derrière les oreilles lui rappelant qu’il était bel et bien visible. Durant son séjour au refuge, ce « cœur avec du poil autour » n’a reçu pratiquement aucune demande d’adoption. Pourtant, Pchitt regorge de qualités. Sociable, enjoué et démonstratif, il a toujours montré sa joie de vivre aux bénévoles.

Hélas, la malchance ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Le canidé a contracté la dirofilariose, une maladie cardiaque due à un ver. De plus, quelques camarades d’enclos ont commencé à le bousculer et à l’intimider.

Pour lui proposer un traitement adéquat, remplacer sa petite niche en bois et lui offrir un meilleur cadre de vie, l'association Espoir Roumanie a décidé de le placer en famille d’accueil. Le 22 juin, Pchitt a grimpé dans « le camion du bonheur ».

© Espoir Roumanie

Pchitt découvre enfin la vie de famille

Après 48 heures de route, le toutou au regard pétillant a posé la patte à Clermont-Ferrand. « Il découvre la vie de famille, et il adore ça ! C’est un chien très en demande de contact, affectueux et joueur, mais c’est également un "chiot" de 9 ans qui a tout à apprendre loin du refuge et nécessite un travail d’éducation, explique Florence à la rédaction de Woopets, maintenant, il mange bien, dort au chaud, reçoit de l’amour et est soigné pour sa dirofilariose. Il a retrouvé 3 autres copains venant aussi de Roumanie. »

Au sein de son nouveau foyer, Pchitt a découvert les friandises à mastiquer. Cornes de buffle, bois de cerf et autres gâteries permettent de réduire le tartre qui tapisse ses dents. L’abri de fortune dans lequel il vivait en Roumanie a été remplacé par un panier moelleux… et des fauteuils ! Cette adorable boule de poils goûte enfin au confort !

Sa famille d'accueil reçoit les conseils d'une éducatrice et comportementaliste canin, qui connaît bien les chiens roumains et leurs traumatismes. Elle suit Pchitt à distance et agit bénévolement pour l'association.

« Le travail d’éducation s’effectue d’une main de fer dans un gant de velours. Pchitt est un chien de taille moyenne qui n’a connu que la loi du plus fort au refuge, il a donc tendance à s’imposer parfois […] et il faut le cadrer de manière rigoureuse lorsqu’il déborde », poursuit Florence. Lui qui n’avait jamais reçu autant d’attention auparavant, apprend aussi à gérer l’anxiété de séparation.

© Espoir Roumanie

Aujourd’hui, Pchitt renaît. Il porte fièrement son petit médaillon en forme d’os sur lequel est affiché son nom, et compte bien profiter de la chance qui lui a été offerte après avoir passé 9 ans dans l’ombre.

Un rêve devenu réalité grâce aux dons et aux parrainages ! Ces derniers ont permis de couvrir les frais vétérinaires et de transport. Les membres de l'association ont observé une belle mobilisation de leurs fidèles abonnés autour de Pchitt, qu'ils remercient chaleureusement, « car sans ce soutien, rien n'aurait été possible ».

« Pour le moment, nous nous concentrons sur son traitement et sur son travail d’éducation. Nous donnons de ses nouvelles sur notre page Facebook, a conclu notre interlocutrice, il reste au nom de l’association et son évolution nous renseignera sur son avenir. »

Pour suivre les aventures de Pchitt ou faire un don à l’association, cliquez ici.