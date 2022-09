Un chiot tombe par la fenêtre de la voiture en marche de sa maîtresse : il survit miraculeusement à ses blessures

Jane Brady vit à St Helen's en Angleterre avec sa famille et ses 2 toutous. Elle a adopté son adorable Patterdale Terrier nommée Peggy en octobre 2021.

4 semaines après, un drame est survenu. Peggy a basculé par-dessus bord de la voiture de sa maîtresse qui roulait alors à 50 km/h. Son fils avait accidentellement appuyé sur le bouton de la vitre électrique.

« J'ai freiné et j'ai sauté du véhicule. Elle était allongée sur le sol. Je n'avais pas d'autre choix que de la mettre dans le coffre et de l'emmener chez le vétérinaire en urgence », a expliqué Jane au Mirror.

Son pronostic vital était engagé. La malheureuse s’était non seulement éraflé le crâne jusqu’au sang, mais aussi fracturé la queue.

Des jours d’angoisse

Les 5 premiers jours ont été déterminants. Les soignants avaient expliqué à Jane après avoir opéré Peggy que si elle n’allait pas à la selle, il faudrait l’euthanasier. En effet, ils craignaient que son intestin soit paralysé.

« Le 5e jour, elle a fait ses besoins. C'était comme le réveillon de Noël dans notre jardin. Je criais et je pleurais de joie », a confié Jane.

Durant tout le temps de sa convalescence, Peggy a reçu de sa famille et de son congénère Kenny un soutien sans faille. « Kenny est resté allongé sur le lit et était triste. Il avait le cœur brisé. Il descendait et la reniflait, puis remontait et gémissait. Ce sont les meilleurs amis du monde », a expliqué la femme de 55 ans.

Aujourd’hui, la jeune chienne a retrouvé la forme. Elle profite pleinement auprès de sa famille et participera le mois prochain à une marche caritative en faveur des toutous dans le besoin. Jane, Peggy et Kenny parcourront 154 kilomètres à pied en plusieurs étapes lors de l’événement West Highland Way Walk.