Un chiot saute sur la poitrine de son maître victime d'une crise cardiaque pendant des heures et lui sauve la vie

Bear n’avait qu’un an lorsque son maître a fait une crise cardiaque sous ses yeux. Poussé par son instinct de protection et sa loyauté, le jeune chien a alors effectué des gestes répétitifs qui ont sauvé la vie de son humain…

Darren Cropper le sait, il doit désormais sa vie à son fidèle compagnon à 4 pattes. Passionné de chiens depuis toujours, ce vétéran des Forces armées canadiennes âgé de 57 ans n’a jamais oublié le jour où sa route a croisé celle de Bear, son adorable croisé Husky Sibérien / Golden Retriever. “Il y avait tellement de chiots. (…) J’ai pris celui-là et il m’a léché le nez. À partir de ce moment-là, il m’a choisi”, avait-il déclaré dans un entretien accordé à The Cochrane Times Post il y a quelques mois. En décidant d’adopter cette minuscule boule de poils et en la ramenant chez lui, à Bonfield (Ontario, Canada), Darren ne soupçonnait pas une seule seconde que ce choix allait un jour lui sauver la vie.

© Darren Cropper / Facebook

Bear, chien fidèle

Tout s’est passé dans la nuit du 29 août 2022, vers 1h30 du matin… Après s’être réveillé et levé pour aller boire un verre d’eau dans la cuisine, Darren a commencé à ressentir une sensation très bizarre dans la poitrine. Victime d’une crise cardiaque, il finit par s’effondrer et perdre connaissance. C’est alors que Bear, qui se trouvait juste à côté, est intervenu. Sans trop réfléchir, le toutou s’est mis à aboyer et à sauter sur la poitrine de son humain pendant près de 3h ! Puis, sans réponse de ce dernier, il a fini par aller réveiller le fils de Darren, Matthew, ainsi que son épouse, Janice. Ainsi alertée, la famille de Darren s’est empressée d’appeler les secours. “Il était 5h30 du matin et j'étais par terre. J'avais perdu quelques dents et j'étais sur le dos. Bear sautait sur ma poitrine et hurlait”, a raconté la victime.

© Darren Cropper / Facebook

Peu de temps après avoir réanimé et conduit Darren à l’hôpital, où il a subi un triple pontage cardiaque, les secouristes ont affirmé que Bear avait probablement maintenu son maître en vie à force de lui sauter sur la poitrine. Un geste désespéré qui s’est apparenté à un massage cardiaque… “C'est mon chiot héros ! Sans Bear, je serais fini. La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est grâce à mon chien”, affirme aujourd’hui l’ancien militaire.

© Darren Cropper / Facebook

Depuis, Bear a été intronisé au Temple de la renommée des animaux de Purina, qui rend hommage à la bravoure et à l’instinct des animaux de compagnie. Darren l’appelle désormais “le héros à fourrure de la famille”.

© Darren Cropper / Facebook

A lire aussi : Le nouveau chien du quartier se sert de sa balle et de sa bonne humeur pour se faire des amis dans le voisinage (vidéo)