Coincée au sommet d’un pilier, une petite chienne tiraillée entre la peur et l'espoir voit 3 hommes se hisser jusqu'à elle (vidéo)

Suspendue sur un pilier de la voie ferrée, une petite chienne a été sauvée grâce à l’intervention courageuse d’un agent animalier et de techniciens. Baptisée Dottie, elle se remet désormais au refuge en attendant de retrouver ses maîtres ou d’être adoptée.

Elle était perchée plusieurs mètres au-dessus du sol, complètement tétanisée par la peur. L'arrivée de 3 hommes à bord d'une nacelle n'était assurément pas faite pour la rassurer, mais elle annonçait la fin de son cauchemar. A Philadelphie, en Pennsylvanie (Etats-Unis), une chienne dont on ne connaît pas encore grand chose a été sauvée par un agent animalier, rapportait NBC10 Philadelphia le dimanche 15 mars.

Des témoins avaient vu une petite chienne au pelage noir courir sur les rails, avant de se retrouver prise au piège sur l'un des piliers soutenant la voie ferrée en hauteur. Ils ont alors appelé les secours, et c'est d'abord la SEPTA (Southeastern Pennsylvania Transportation Authority), compagnie de transport desservant l'agglomération de Philadelphie, qui est passée à l'action en envoyant une équipe de sécurité et de maintenance sur les lieux.

La SEPTA a également contacté l'association locale de protection animale ACCT Philly, qui a dépêché un sauveteur prénommé Kevin. Il est monté dans une nacelle élévatrice déployée par la compagnie de transport, aux côtés de 2 techniciens de cette dernière.

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ACCT Philly

Muni d'une couverture et d'une laisse lasso, Kevin a été hissé jusqu'au niveau de la croisée Shih Tzu qui n'osait pas bouger, tant elle était terrifiée. Elle a simplement eu la force de se retourner pour regarder ces personnes qui s'approchaient d'elle, se demandant certainement ce qui allait lui arriver.

L'intervention et l'approche étaient extrêmement délicates ; un seul geste mal interprété par l'animal, et cela aurait été la catastrophe.

Dottie retrouve le plancher des vaches

Kevin a finalement réussi à faire passer la laisse à nœud coulissant autour du cou de la chienne, puis à la ramener auprès de lui dans la nacelle. Elle était désormais en sécurité.

La rescapée a été emmenée au refuge de l'ACCT Philly où l'examen a révélé qu'elle se portait bien. N'étant manifestement pas identifiée, ses sauveurs ignorent pour le moment si elle est errante où si elle appartient à quelqu'un. Ils ont décidé de l'appeler Dottie.



ACCT Philly

L'équipe d'ACCT Philly continuera de prendre soin d'elle en attendant de retrouver son éventuelle famille ou de la proposer à l'adoption.

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Voici la vidéo du sauvetage, postée sur la page Facebook de l'association :