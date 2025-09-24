Pensionnaire d’un refuge pendant 9 mois et ignoré de tous, ce toutou a fini par trouver le bonheur (vidéo)

Petit et encore jeune lorsqu’il est arrivé au National Mill Dog Rescue (NMDR), Odie avait tout pour plaire aux futurs adoptants. Pourtant, il a été ignoré pendant 9 longs mois. Une annonce sur le site du refuge a néanmoins changé son destin.

Cassidy est une jeune femme de 29 ans originaire de Denver (États -Unis). Elle est l’heureuse propriétaire d’une petite chienne nommée Dixie. Le boule de poils et sa maîtresse se sentant prêtes à accueillir un nouveau compagnon, elles se sont mises en quête de l’heureux élu.

Au cours de ses recherches, Cassidy a trouvé la fiche d’Odie sur le site du refuge National Mill Dog Rescue situé à Peyton dans le Colorado. Elle a immédiatement été émue par l’histoire du toutou. Il faut dire qu’il y avait de quoi être touché. En effet, l’animal est arrivé au chenil début 2023, alors qu’il n’avait que 3 ans et demi. En principe, il aurait dû être adopté rapidement, son profil de jeune chien de petite taille étant très recherché. Et pourtant. Tous les adoptants potentiels ont ignoré le pauvre toutou. La raison ? Un comportement jugé “inamical”.



© NationalMillDogRescue / Facebook

Interrogée par Newsweek , la jeune femme se rappelle : “J'ai vu Odie sur leur site web et j'ai remarqué qu'il était disponible depuis bien plus longtemps que la plupart des autres chiens”. Pour elle, c’était l’évidence même : “Je me suis dit que tant qu'il se portait bien à la maison, ça me convenait et nous pouvions cohabiter”.

Lorsque le moment de la rencontre est arrivé, Cassidy a présenté Dixie à Odie. Résultat, les toutous se sont presque ignorés, mais aucun signe d’incompatibilité de caractère n’a émergé. Voilà comment, en février 2024, Odie a fini par trouver un foyer et que la famille s’est agrandie.

Depuis ce jour, il a fallu faire preuve de patience avec le nouveau venu. S’il y a eu des moments difficiles, Odie a néanmoins changé de comportement petit à petit, s’ouvrant davantage à son entourage. Cela a d’abord commencé avec Dixie qu’il a cessé d’ignorer et qui est même devenue sa meilleure amie. Ensuite, est venu le tour des parents de Cassidy, et plus particulièrement de sa maman. Et lorsque sa maîtresse invite des amis chez elle, le toutou s’installe même tout seul sur le canapé à côté des invités. Un changement radical pour celui qui était considéré comme “inamical” il y a quelques mois encore.

