Un chiot malade et terrifié se fait abandonner devant un refuge, en plein milieu de la nuit

La pauvre petite Poppy a bien tenté de rejoindre les bras de son ancien maître, mais celui-ci ne voulait plus d’elle. Son abandon déchire les cœurs, d’autant plus que la chienne était malade. Heureusement, la suite de ses aventures s’annonce bien meilleure…

C’est au Canada, et plus exactement dans la ville de Port Alberni, qu’un abandon de chiot a récemment suscité l’indignation des amoureux de boules de poils. Une jeune Labrador Retriever croisée de 3 mois a été délaissée devant le refuge de la commune en plein milieu de la nuit, un moment tragique immortalisé par les caméras de vidéosurveillance.

Une scène qui fend le cœur

La petite Poppy aurait même tenté de rejoindre la voiture qui venait de la délaisser, avant que son ancien maître ne la place de force dans un bac à plantes qui se trouvait là. Une scène absolument « déchirante » pour Sam Sattar, gérant du refuge.

Il se rappelle de l’événement auprès de Global News : « Un de nos bénévoles est arrivé avant l’ouverture pour promener l’un de nos chiens résidents, et en remarquant du mouvement dans une jardinière, il a découvert Poppy ».

La chienne était terrifiée et transie de froid. Un examen vétérinaire a révélé qu’elle était atteinte de la gale, ainsi que d’infections de la peau et de l’oreille. Elle était, par ailleurs, remplie de parasites. La pauvre Poppy subissait un véritable calvaire…

Mais la chienne est dorénavant mieux entourée

Heureusement, elle recevra tout l’amour et tous les soins nécessaires à son rétablissement sous le toit chaleureux d’une famille d’accueil. La chienne, craintive à ses débuts, et toujours nerveuse auprès d’hommes, a réussi peu à peu à reprendre du poil de la bête. « Au début, elle était très calme et triste, mais maintenant, elle est très enjouée et pleine d’énergie » raconte Sam Sattar.

Poppy sera vaccinée et stérilisée dans les prochaines semaines. La jeune quadrupède au passé difficile sera proposée à l’adoption « quand elle sera prête » à commencer une nouvelle histoire…