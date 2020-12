Un chiot errant touché par la magie de Noël trouve une famille aimante en s'endormant dans la crèche de la ville

© Nadia Rosângella

Au Brésil, une passante a été surprise de constater qu’un chiot errant avait élu domicile dans le berceau d’une crèche installée dans la rue à l’approche de Noël. La jeune femme a décidé de lui venir en aide en prenant le jeune canidé en photo et en racontant son histoire sur les réseaux sociaux.

A quelques jours du 25 décembre et malgré la pandémie de Covid-19, on s’efforce tout de même de perpétuer l’esprit de Noël, notamment via les décorations. Des crèches symbolisant la Nativité sont installées dans les vitrines des magasins et les rues, comme celle qui avait attiré l’attention de Nadia Rosângella.

Cette dernière, qui vit à Inhuma, municipalité située dans l’Etat du Piaui (nord-est du Brésil), se promenait non loin de chez elle quand elle a vu l’une de ces scènes représentant la naissance du Christ, mais avec un invité surprise dans le berceau.

C’est, en effet, là qu’un chiot, visiblement errant, avait choisi de se reposer, rapporte The Dodo. La jeune chienne y était paisiblement endormie, offrant un spectacle qui n’a pas manqué d’émouvoir Nadia Rosângella.

« J’étais surprise. C’était tellement beau », confie-t-elle à propos de cette vision qu’elle a qualifiée d’ « adorable et pure ».

La jeune femme souhaitait aider la chienne, mais elle ne pouvait pas l’emmener à la maison. Elle a alors pris des photos d’elle et les a postées sur les réseaux sociaux, dans l’espoir que quelqu’un veuille bien en prendre soin.

Peu après, une amie de Nadia Rosângella, qui a vu les posts, s’est rendue sur les lieux pour recueillir et adopter le chiot.

Ce dernier a trouvé une famille grâce à la bonne idée qu’il avait eue de devenir le protagoniste d’une crèche. Un récit qui a tout d’un excellent conte de Noël.