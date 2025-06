Ils voulaient agrandir leur famille et ouvrent leur porte à quatre animaux rescapés d’un refuge roumain

Depuis quelques années déjà, l’association Datcha vient en aide aux refuges roumains afin de placer chiens et chats dans des familles d’accueil aimantes. Il y a plus d’un an, une adoption en particulier a beaucoup fait parler puisqu’un couple de français a pris la décision d’adopter 4 protégés de la Datcha d’un coup ! La rédaction de Woopets est partie à leur rencontre…

Salina, Panarea, Stromboli et Lipari sont toutes les 4 originaires de Roumanie. Recueillies par un refuge situé dans leur pays, les 2 chiennes et les 2 chattes ont par la suite été prises en charge par l’association Datcha France avant d’être adoptées par un jeune couple cherchant à agrandir sa famille. Comme ils l’ont expliqué à notre équipe rédactionnelle, l’homme et la femme venaient tout juste d’emménager dans une nouvelle maison dotée d’un grand jardin. L’occasion rêvée pour faire le bonheur de plusieurs boules de poils. “Cette décision unique d'adopter 2 chiens et 2 chats en même temps était motivée par notre désir de voir ces animaux grandir ensemble, se tenir compagnie, et partager des moments de jeu et de tendresse. Le fait qu'ils soient arrivés en même temps a grandement facilité leur acclimatation et leurs interactions”, a confié le couple.

© Datcha France / Facebook

Un nouveau départ

Comme nous l’a expliqué un porte-parole de l’organisme, Stromboli et Lipari, les 2 chiennes “ont été trouvées très jeunes, abandonnées dans la forêt près du refuge”. Salina et Panarea n’ont pas non plus été épargnées par la vie… “Les 2 chattes sont, quant à elles, mère et fille. La maman avait été abandonnée gestante dans une poubelle. Par miracle, une bonne âme est passée par là. De vraies rescapées !”, a ajouté le porte-parole. Le destin a ensuite fait son oeuvre et ces 4 âmes blessées ont finalement pu trouver le bonheur d’une vie en famille, dans un foyer chaleureux et aimant.

© Datcha France / Facebook

Une entente parfaite

D’ailleurs, les 4 femelles s’entendent à la perfection. Le fait d’avoir été adoptées ensemble leur a permis de s’adapter plus rapidement et plus facilement à leur nouvelle vie et leur nouvel environnement. “Elles passent leur temps à jouer dans le jardin, à explorer chaque recoin de la maison, et surtout, elles adorent se prélasser ensemble sur le canapé, formant une mosaïque vivante de fourrure et de ronronnements. Chaque jour, elles nous offrent des moments de pure joie et nous rappellent l'importance de la famille”, ont ajouté les adoptants. Une histoire comme on les aime !

© Datcha France / Facebook