Un chiot en mauvaise santé retrouvé dans un sac-poubelle, essaye de se remettre de la négligence qu’il a endurée

Un homme a découvert Cora, un chiot de 9 mois, abandonnée et enfermée dans un sac-poubelle, en Floride. Maigre et épuisée, elle a été emmenée d’urgence dans un hôpital vétérinaire. Ses jours étaient comptés…

Cora est arrivée au Veterinary Emergency Group (VEG) dans un état déplorable. La peau sur les eaux, le corps couvert d’urine et d’excréments, les gencives blanches à cause d’une anémie, la jeune chienne avait à peine la force de lever la tête. Les soigneurs pouvaient apercevoir une grande détresse et de la tristesse dans ses prunelles couleur noisette.

La vétérinaire Lisa Soyka a tout fait pour la sauver. Après l’avoir examinée, la professionnelle lui a administré plusieurs médicaments. Cora a également eu droit à des transfusions sanguines pour traiter son anémie, relate People.

© Veterinary Emergency Group

Cora a commencé à reprendre des forces

Après plusieurs jours de traitement, la santé de Cora s’est rapidement améliorée. Elle est passée de seulement 9 kg à 20 kg. Son énergie est revenue petit à petit.

© Animalluvr's Dream Rescue

La femelle Berger Allemand a commencé à se relever et à se déplacer, pour le plus grand bonheur de la vétérinaire l’ayant soignée. Elle suit des séances de physiothérapie, qui l'aident à reprendre des forces et à marcher.

© Animalluvr's Dream Rescue

C’est un énorme soulagement pour ce chiot qui a frôlé de très près la mort. Aujourd’hui, il vit dans un foyer d’accueil, le temps de se remettre de la négligence qu’il a endurée. En attendant d’être proposée à l’adoption, Cora reçoit énormément de soutien et d’amour de la part de ses bienfaiteurs. Après avoir vécu une expérience terrible, elle entame sereinement un nouveau chapitre de sa vie.

© Animalluvr's Dream Rescue