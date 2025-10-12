Un chiot blessé et abandonné dans une cour trouve du réconfort auprès d’une Golden Retriever au grand cœur

Lorsqu’un homme passionné de chiens reçoit un appel inattendu de sa voisine au sujet d’un mystérieux chiot trouvé dans son jardin, il est loin d’imaginer l’émouvante aventure qui s’apprête à commencer. Cette petite créature apeurée, abandonnée sans explication, va trouver, contre toute attente, chaleur et réconfort.

Marty McAdams a presque toujours eu des chiens. Il en avait adopté 8 au cours de ces dernières années, en particulier des canidés ayant subi des traumatismes. Son actuelle amie à 4 pattes, une Golden Retriever appelée Cammie, avait été sauvée d’une usine à chiots.

Récemment, cette dernière était tranquillement couchée à ses pieds, quand la voisine a appelé son maître, lui demandant de venir chercher “son chiot” qui se trouvait sur sa propriété. Etonné, Marty McAdams lui a expliqué qu’il n’avait pas d’autre chien que Cammie et est tout de suite allé voir ce qui se passait.

C’est ainsi qu’il a vu le chiot en question, une petite femelle de 4 semaines dans un bac en plastique contenant des accessoires canins. Elle était terrifiée et avait une patte enflée.



Dolores Mendoza

Marty McAdams et des voisins ont parlé d’elle sur les pages de réseaux sociaux dédiés à la communauté locale, dans l’espoir qu’on la reconnaisse, mais ils ont vite compris que l’on venait de l’abandonner. “C'est un jardin clôturé avec un portail bas, explique le propriétaire de Cammie à The Dodo . Ils se sont juste penchés et l'ont mise là.”

Par chance, une famille relais a fini par être trouvée le soir-même, par l’intermédiaire de l’association ThisIsHouston. La mère d’accueil, une auxiliaire vétérinaire, ne pouvait toutefois pas venir chercher le chiot, appelé Pebbles, avant le lendemain matin.

Marty McAdams a accepté de garder Pebbles pour la nuit. “Je suis probablement resté assis sur le canapé à la tenir dans mes bras pendant 4 heures, par intermittence, raconte-t-il. Elle ne voulait tout simplement pas être seule. Elle pleurait sans cesse.”



Marty McAdams

Il l’a ensuite déposée aux côtés de Cammie dans son grand panier. La Golden Retriever n’était pas très enthousiaste à partager son couchage au départ, mais elle a fini par accepter la présence de sa jeune congénère, qui s’est détendue et endormie.



Marty McAdams

“Pebbles va très bien”

A son réveil, Pebbles remuait joyeusement la queue et a pris le temps d’explorer le jardin. Elle s’est même offert une autre sieste dans le panier de Cammie, qui n’y voyait définitivement plus d’inconvénient.

La mère d’accueil est venue récupérer Pebbles, qui a ainsi pu découvrir sa nouvelle maison et fait connaissance avec l’autre chien de son foyer provisoire.

A lire aussi : Une bénévole est submergée par l'émotion en retrouvant la chienne qu'elle a secourue plusieurs mois plus tôt et qui commence une nouvelle vie (vidéo)



Marty McAdams

“Pebbles va très bien maintenant, indique ThisIsHouston à The Dodo. Nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé à sa patte, mais grâce aux médicaments, le gonflement a diminué et nous attendons simplement que les poils repoussent.”

Désormais âgée de 7 semaines, elle pourra bientôt être proposée à l’adoption.