Un chiot aux pattes arquées retrouvé errant et en insuffisance pondérale reçoit des soins à la clinique vétérinaire

Le malheureux doit s’adapter à un lourd handicap suite à la négligence de son ancien propriétaire. Les membres du refuge et le service vétérinaire lui apportent les soins nécessaires à sa guérison. Il ne sera proposé à l’adoption que lorsqu’il sera totalement remis.

Un bon samaritain a trouvé un jeune canidé en difficulté le long de la route menant à Palm Harbor, dans l’État de Floride aux États-Unis. La pauvre bête avait les pattes étrangement arquées et se déplaçait donc laborieusement.

L’homme a par conséquent confié le petit chien au refuge local Suncoast Animal League. Karey Burek, coordinatrice de sauvetage bénévole et famille d'accueil pour animaux de compagnie, a nommé le bébé âgé de 10 semaines Jensen et l’a conduit à la clinique vétérinaire Paws and Claws Animal Medical Center.

En effet, ses 2 pattes avant s’inclinaient bien en dehors de son torse pour une raison encore inconnue.

Un diagnostic déplorable

Il s’est avéré que Jensen était bien trop petit et maigre pour son âge. Il pesait seulement 5 kilogrammes. Il lui en manquait au moins 4 pour atteindre son poids de forme.

La docteur animalière Cindy Culpepper a également pratiqué plusieurs radiographies afin de comprendre d’où venait son mal.

Jensen n’avait aucune fracture ou autre blessure pouvant expliquer sa malformation. Par ailleurs, son tube digestif était dépourvu de corps étranger pouvant justifier son insuffisance pondérale.

Cindy Culpepper en a donc conclu qu’il était frappé par ce handicap à cause de la malnutrition, rapporte 7News.

Jensen est donc nourri à fréquence régulière et prend des complémentaires alimentaires afin qu'il reprenne de la masse corporelle rapidement. Par ailleurs, la vétérinaire lui a posé des attelles qui l’aident à se mouvoir avec plus d’aisance et participent à sa guérison. Il devrait retrouver toutes ses facultés d’ici quelques semaines.

A lire aussi : Un Yorkshire espiègle embête sa sœur et fait mine de rien devant sa maîtresse (vidéo)

« Il est le chiot le plus doux et adorable qui soit, mais il est aussi très timide », a déclaré Karey Burek avant d’ajouter : « il restera avec nous jusqu’à ce qu’il soit prêt à vivre dans sa maison d’adoption ». Jensen se socialise peu à peu et s’épanouit de jour en jour grâce au dévouement de la jeune femme.