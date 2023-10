Un chiot abandonné et attaché à un poteau attend désespérément qu'on lui tende la main

Des bénévoles ont découvert un chien attaché sur le trottoir et lui sont tout de suite venus en aide. Quand ils ont appris pourquoi on l’avait abandonné de la sorte, ils ont été bouleversés. Ils n’avaient qu’une seule idée en tête : lui offrir la vie heureuse qu’il mérite.

Un chien abandonné à cause de la déformation de ses membres s’est vu offrir une chance de connaître l’amour et le bonheur. Son histoire est rapportée par The Dodo.

Les faits se sont déroulés en Inde. Un groupe de bénévoles circulait en voiture quand une silhouette affalée sur le trottoir a attiré leur attention. C’était un jeune chien à la robe noire attaché à un poteau.

Le pauvre canidé était couché par terre, l’air totalement résigné. Il semblait avoir perdu tout espoir.

Il l’a toutefois retrouvé quand ces personnes se sont approchées de lui. Elles étaient visiblement les premières à poser le regard sur lui et à lui tendre la main. Dès qu’il les a vus venir, le quadrupède s’est levé.



C’est là qu’ils ont compris pourquoi ce chien avait été abandonné ; il avait les pattes arquées et orientées vers l’intérieur. Yogita, qui faisait partie de ce groupe de sauveteurs animaliers, s’est renseignée au sujet du chiot et a ainsi appris que son propriétaire, un commerçant local, avait décidé de s’en séparer à cause de son handicap.

L’animal avait du mal à marcher, mais il rassemblait toutes ses forces pour sauter et manifester sa reconnaissance à ses bienfaiteurs. Il leur léchait les mains pendant qu’ils le caressaient.

Un nouveau départ pour Abby

Yogita l’a appelé Abby. Elle n’a pas fait que lui trouver un nom ; elle lui a également offert un foyer chaleureux, le sien en l’occurrence. La bénévole a, en effet, décidé de l’adopter.

Abby a ainsi pu découvrir sa nouvelle maison et sa famille, qui comprend plusieurs autres chiens sauvés de l’errance et de la maltraitance, eux aussi.

Les examens vétérinaires ont révélé que la déformation de ses pattes était consécutive à la malnutrition et aux carences alimentaires. Des mois de traitements plus tard, Abby était totalement transformé.



Il peut désormais marcher, courir et jouer comme tous ses congénères. « Aujourd'hui, il mène la meilleure vie qu'il puisse avoir avec ses frères et sœurs », se réjouit Yogita.

