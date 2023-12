Ce paresseux en peluche est le seul capable de réconforter Jane, une chienne attristée par son retour au refuge

Il existe des endroits qu’on préférerait ne jamais revoir. Pour Jane, retourner au refuge 5 ans après y avoir été adoptée a été un véritable crève-cœur. À nouveau seule et sans famille, c’est son paresseux en peluche qui lui a permis de se sentir mieux, notamment quand les bénévoles ne pouvaient pas rester à ses côtés.

Jane est issue de la portée d’une chienne errante, née il y a 6 ans de cela. À l’époque, la famille canine a été sauvée par le refuge Humane Society of Northwest Louisiana. Jane avait la vie devant elle, et elle a rapidement su séduire une famille, comme le rapporte The Dodo. Le personnel du refuge ne pensait pas la revoir un jour…

© Humane Society of Northwest Louisiana

Une mauvaise entente avec les petits chiens

Malheureusement, il s’est vite avéré que Jane ne s’entendait pas bien avec les petits chiens qui vivaient déjà dans sa maison. Les propriétaires pensaient que cela n’était qu’une question de temps, et ils avaient beaucoup de patience. Ils ont donc attendu que les choses s’améliorent. Mais, après 5 ans de cohabitation, rien n’y faisait. C’était toujours la guerre entre Jane et les petits chiens. Une situation que la famille ne parvenait plus à supporter. Tout le monde en était malheureux, Jane la première.

© Humane Society of Northwest Louisiana

Les propriétaires ont donc choisi de ramener la chienne au refuge, dans l’espoir qu’elle trouve une famille où elle serait davantage à sa place et épanouie.

Un retour à la case départ très difficile à accepter

Mais pour la pauvre Jane, ce retour au refuge fut très difficile. Même si l’entente n’était pas au beau fixe avec ses congénères, elle avait une famille et recevait de l’amour. Famille dans laquelle elle avait grandi.

© Humane Society of Northwest Louisiana

Se retrouver seule dans un chenil était donc un déchirement. Les bénévoles ont bien vu sa détresse et faisaient tout leur possible pour la rendre joyeuse. Ils la sortaient du refuge dès qu’ils en avaient l’occasion, la câlinaient et prenaient soin d’elle. Mais rien n’y faisait. Ce n’est que lorsqu’ils lui ont donné des peluches que les choses ont changé.

© Humane Society of Northwest Louisiana

« Jane adore ses bébés. Elle adore se blottir contre eux. Son paresseux est son préféré », a expliqué la bénévole Sarah Walton. Ce doudou était une présence rassurante et permanente pour Jane, même quand le personnel du refuge n’était pas à ses côtés. Elle ne l’a pas lâché pendant toute l’année qu’elle a dû passer au refuge. Mais à l’issue de cette longue période, une personne est tombée sous le charme de la chienne et l’a adoptée.

Jane a maintenant emménagé dans sa nouvelle maison, où elle se sent parfaitement à sa place et heureuse. Et bien sûr, le paresseux l’a accompagnée !