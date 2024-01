Ce chien "trop raffiné" pour manger dans sa gamelle préfère être nourri comme un humain (vidéo)

Blue est un chien comme les autres. Il adore sa famille, aboie, est gourmand et aime jouer. Ce qui le différencie de ses congénères, toutefois, c’est sa manière de se nourrir. Pour lui, il est hors de question de manger directement dans sa gamelle. Lors des repas, il veut faire comme les humains, et les siens n’ont d’ailleurs d’autre choix que de s’y conformer.

Décidément, certains de nos amis canins ont des rituels très surprenants et assez déconcertant s’agissant de leurs repas. Celui de Blue n’est pas le moins étonnant. Ce chien de 7 ans refuse de vider le contenu de sa gamelle si on ne le nourrit pas à la cuillère.

Les maîtresses de Blue sont Victoria Elizabeth Moore et la sœur de celle-ci, prénommée Alexandra. C’est d’ailleurs cette dernière qui se charge de servir les repas du quadrupède tous les jours.

Une vidéo partagée sur le compte YouTube de Storyful et que relaie People la montre à l’œuvre.

On voit ainsi la jeune femme s’installer auprès du chien, tenant sa gamelle pleine. Monsieur Blue, lui, est tranquillement couché dans son panier et ne bouge pas d’un iota, bien qu’il ait faim. Il attend simplement qu’Alexandra commence à le faire manger à la cuillère.

« Bleu est trop sophistiqué pour manger dans sa gamelle »

Il avale alors chaque cuillerée comme si c’était la dernière. Il vide son écuelle sans se faire prier et n’y laisse pas une miette. A moins, bien sûr, qu’elle ne lui ait pas été servie à la cuillère.

« Ma sœur nourrit notre chien tous les jours avec une cuillère en argent, explique Victoria Elizabeth Moore. Les autres animaux de compagnie mangent dans leurs gamelles, mais Bleu est trop sophistiqué pour ce genre de chose. »

Storyful Viral / YouTube

C’est une habitude que ce chien a depuis un certain temps et à laquelle il tient. « Une fois, j'ai essayé d'utiliser une cuillère pour le nourrir, et il a adoré, dit sa propriétaire. Maintenant, il ne mange plus dans la gamelle sans la cuillère. »

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour faire plaisir à nos chers amis poilus…