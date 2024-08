Beacon, membre à part entière de l’équipe américaine de gymnastique, soutient les sportifs aux Jeux Olympiques

Non, les chiens n’ont pas encore leurs propres épreuves aux Jeux Olympiques, mais cela ne les empêche pas d’avoir une place importante ! Beacon, Golden Retriever, est un véritable membre de l’équipe américaine de gymnastique. Il a été formé pour accompagner les sportifs et les soutenir dans cette période riche en émotions.

Selon sa propriétaire, Beacon a toujours eu un don pour ressentir les émotions des autres et les capter. Il absorbe le stress des humains, rapportait The Dodo, et les libère de ce point. Pour exploiter ses capacités, il a suivi une formation et est officiellement devenu un chien de thérapie.

Une pause réconfortante

Beacon a été affecté aux côtés des gymnastes américains. Il a été leur soutien, notamment au moment des sélections. Ces instants absolument intenses peuvent être particulièrement éreintants pour la santé mentale des sportifs. Le canidé les a aidés à se vider la tête, à se détendre : « La présence d'une véritable meute de chiens de thérapie aide à calmer les nerfs des gymnastes et à les réconforter », pouvait-on lire sur le compte Instagram dédié au quadrupède.

Plusieurs gymnastes féminines de l’équipe américaine ont posé avec lui devant la caméra, le remerciant pour sa présence. On le voit ainsi apparaître aux côtés de Sunisa Lee, ou encore de la talentueuse Simone Biles, gymnaste la plus médaillée de l'histoire.

Malheureusement et pour des raisons logistiques, Beacon n’a pas pu suivre les athlètes à Paris. Il les supporte toutefois à distance via son compte Instagram sur lequel sont fréquemment rédigés des messages de soutien. Il arbore avec fierté le drapeau de son pays et a même un jouet aux couleurs des États-Unis ! De quoi encourager tous les membres et amis de son équipe !

