Un chien volé à son maître sous la menace d'une arme réapparaît le lendemain devant la maison d'une bonne samaritaine

Alors qu’il profitait d’une simple promenade avec son fidèle compagnon canin, un homme a vécu l’impensable ; le rapt brutal de son chien sous la menace d’une arme. Une scène choquante qui aurait pu mal se terminer, mais qui a connu une issue inespérée grâce à l’intervention de la police et à l’humanité d’une habitante.

Se faire voler son animal de compagnie est une expérience terrible. Elle est encore plus traumatisante lorsqu’elle survient de manière violente et sous la menace d’une arme à feu. C’est ce qui est arrivé récemment à Calvin Cooper et son Bouledogue Français de 2 ans répondant au nom de Macho. Fort heureusement, tout est rentré dans l’ordre grâce à la police et à une dame bienveillante, rapportait WAVY .

Les faits se sont déroulés le mercredi 13 août 2025 aux alentours de 17h30 locales à Hampton, dans l’Etat de Virginie (Etats-Unis).

A ce moment-là, Calvin Cooper était en train de promener tranquillement son compagnon à 4 pattes, sans se douter de l’attaque qu’ils étaient sur le point de subir.



Une voiture s’est, en effet, arrêtée à proximité du duo. 3 hommes se trouvaient à bord du véhicule. Celui qui était assis à l’arrière en est descendu et s’est approché de Calvin Cooper et du canidé en adoptant une posture menaçante. Il a clairement montré son pistolet, qui était dissimulé sous son pull-over, puis s’est saisi de la laisse du chien.

Le maître de Macho a d’abord tenté de résister, puis de s’éloigner avec le Bouledogue Français, mais l’individu est devenu encore plus agressif. “C’est à ce moment-là qu'il a complètement sorti l'arme à feu et l'a pointée vers ma poitrine”, raconte Calvin Cooper. Ce dernier ne pouvait rien faire ; l’assaillant est reparti à bord de la voiture avec Macho.

Le propriétaire canin était désespéré, jusqu’à l’heureux dénouement s’étant produit le lendemain matin, quasiment 24 heures après l’enlèvement.

“Soyez simplement vigilants, ne prenez rien pour acquis”

Une habitante du nom de Breana Holt a été surprise de découvrir un Bouledogue Français seul devant la porte de sa maison. C’était Macho. Elle l’a aussitôt emmené à la caserne de pompiers la plus proche, qui en a informé les forces de l’ordre.

La police a appelé Calvin Cooper pour lui annoncer la bonne nouvelle et organiser les retrouvailles.



Soulagé et reconnaissant, celui-ci a tenu à adresser un message aux propriétaires de chiens. “Soyez conscients de votre environnement, sachez ce qui se passe [autour de vous], leur a-t-il conseillé. Si vous pouvez sortir avec quelqu'un, surtout s'il est tard, faites-le pour ne pas être seul. Soyez simplement vigilants, ne prenez rien pour acquis, car cela peut arriver en un instant, en un clin d'œil, et parfois vous ne pouvez rien y faire.”

Peu après, l'un des suspects a pu être identifié et interpellé. Jalyle Lee, 21 ans, est inculpé "d'usage d'une arme à feu lors d'un crime et de vol de chien".