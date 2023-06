Un chien trouve une manière touchante d'exprimer son admiration pour son ami félin (vidéo)

Bento et Kiko n’appartiennent pas à la même espèce, mais cela ne les empêche pas d’être de très bons amis ! Ce chien et ce chat vivent sous le même toit, et partagent un rituel particulièrement touchant qui en dit long sur le respect qu’ils éprouvent l’un envers l’autre…

Arthur Plaza est l’heureux propriétaire de 2 animaux : un chat de 10 ans nommé Kiko, et un chien, Bento, adopté il y a 2 ans. Le félin est le plus âgé du duo, et cela a l’air de lui donner un sérieux avantage…

Une parfaite harmonie

Pour commencer, Bento a prouvé plus d’une fois qu’il éprouvait d’une profonde admiration pour son aîné. « Depuis qu'il est tout petit, Bento a appris à respecter l'espace de Kiko, explique Arthur à The Dodo. De ce fait, Kiko s'est habitué à sa présence. »

Arthur Plaza

D'ailleurs, dès qu’Arthur tend une friandise à son chien, celui-ci s’empresse de l’apporter à son ami Kiko, pour qu’il la goûte avant lui. Ce comportement est plutôt surprenant, surtout lorsqu’on sait à quel point nos amis les toutous sont souvent de grands gourmands !

Arthur relayait une vidéo à ce sujet sur son compte TikTok le 15 mai dernier. À ce jour, ce sont plus de 250 000 internautes qui l’ont visionnée !

Cette fameuse scène en dit long sur l’estime que Bento a pour Kiko, selon Arthur. Généralement, le félin ne montre pas d’intérêt gustatif pour ce que lui apporte son ami canin, mais il semble apprécier son geste malgré tout.

« Je pense que Kiko se sent dans une situation privilégiée, poursuit Arthur. C’est une vraie preuve de respect. Bento veut toujours partager les choses avec celles et ceux qu’il aime. Son âme est si pure. »

En dépit de la différence d’âge qui sépare Bento et Kiko, ces 2 boules de poils ont réussi à devenir de vrais amis, et ils n’ont pas fini de prouver leur tendresse l’un envers l’autre ! « Je trouve cela vraiment mignon et drôle. Je suis très heureux qu’ils s’entendent bien tous les 2 », se réjouit leur maître.