Malgré la réticence de leur maîtresse, les félins décident d’accueillir définitivement un chaton chez eux

L’intégration d’un nouvel animal de compagnie chez soi n’est pas toujours facile. On peut facilement rencontrer la réticence et la jalousie des autres bêtes. Les chats notamment, acceptent difficilement de nouveaux compagnons. Mais dans cette histoire, c’est l’inverse qui s’est produit.

Les chats sont souvent plus solitaires que les chiens, ce qui signifie qu’ils ne sont pas toujours heureux de rencontrer de nouveaux colocataires chez eux, car cela perturbe leur routine. La plupart du temps, les chats aiment protéger leur foyer, mais on peut parfois avoir de bonnes surprises.

Cette femme est une « mère d’accueil » qui a récemment découvert que ces chats avaient accueilli un chaton comme s’il allait rester définitivement. C’est dans une vidéo TikTok postée par Amber sur son compte « @queen_amber_k », que la femme a surpris ses chats en train de cacher un petit chaton qu’ils avaient recueilli. La petite boule de poils était camouflée, blottie contre ses deux nouveaux compagnons.

Les trois compagnons sont devenus inséparables

Les trois nouveaux meilleurs amis semblaient parfaitement à l’aise, ce qui a rendu l’annonce qui allait suivre encore plus difficile. Amber a tenté d’expliquer aux trois compagnons que le chaton était ici temporairement, ils offraient cet accueil le temps de trouver une famille définitive au petit chat. Mais les trois compagnons sont rapidement devenus inséparables, ce qui risque de rendre la tâche difficile pour Amber.

Sur la vidéo, on peut entendre Amber expliquer timidement : « Souvenez-vous, nous ne pouvons pas la garder. Vous êtes d’excellents parents d’accueil, mais elle va repartir ».

Mais les chats semblent indifférents, ils fixent simplement leur maîtresse sans se soucier de ce qu’elle dit.

Newsweek rapporte que la vidéo cumule tout de même plus de 1,2 million de vues. Les internautes s’en sont donné à cœur joie dans les commentaires. On peut lire par exemple : « Le conseil a parlé », « Je ne vois pas de chaton en famille d’accueil. Je vois une famille de chats heureuse » ou encore « Ils ont créé un lien. On ne peut pas séparer des chats qui ont tissé un lien ».

L’avenir nous dira si les chats ont gagné la bataille et si le chaton est finalement resté avec ses nouveaux compagnons. La tâche d’une famille d’accueil n’est pas facile, il faut prendre soin des animaux tout en arrivant à les laisser partir au moment où une famille décide de les accueillir.