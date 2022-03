Elle filme son chiot gourmand qui essaye de manger de la nourriture photographiée dans un magazine !

Une vidéo à la fois adorable et amusante montre une jeune chienne tentant de lécher la nourriture apparaissant dans un magazine. La courte séquence est rapidement devenue virale sur Twitter.

KoeKoe n’a que 4 mois, mais ce chiot a déjà droit à son petit moment de célébrité sur les réseaux sociaux. Une vidéo où on la voit alléchée par de la nourriture photographiée dans une revue totalise plus de 2,7 millions de vues sur TikTok, comme le rapporte le New York Post.

La séquence ne dure que 8 petites secondes, mais on ne se lasse pas de la revoir. La scène qu’on y découvre est aussi drôle qu’attendrissante.

La protagoniste est une jeune femelle croisée Chihuahua. KoeKoe est décrite en commentaire par sa propriétaire, auteure de la vidéo, comme une créature intelligente et apprenant très vite pour son âge.

Comme la plupart de ses congénères, elle se montre gloutonne et a du mal à résister aux savoureuses choses qui lui passent sous la truffe. KoeKoe est d’ailleurs tellement gourmande qu’elle fond même face à de la nourriture en photo.



lovekoekoe / TikTok

« Le photographe peux être fier de ses photos »

Dans la vidéo en question, elle lèche et gratte un magazine où apparaissent d’alléchants plats, notamment des pâtes et des boulettes. C’est surtout une cuillère pleine de sauce à la cannelle qui semble concentrer son intérêt.

De nombreux internautes ont commenté la séquence sur TikTok. « Le photographe peux être fier de ses photos. Si réaliste », a ainsi réagi Aline. « Ouais, moi aussi, parfois, je veux la nourriture illustrée dans les magazines », s’est amusée VAlaska. « La nourriture a l'air si bonne que vous pouvez presque la goûter », a écrit, quant à lui, le compte weratedogs.