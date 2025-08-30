  1. Woopets
  5. Un chien surprend tout le monde en se remettant d'une fracture de la colonne vertébrale après une chute au bord d'une rivière

dans la catégorie Emotion

Pourtant habitué aux balades sans laisse, Monty a été victime d’un terrible accident lors d’une sortie en famille dans les Yorkshire Dales. Grâce à l’amour de sa maîtresse et à une prise en charge vétérinaire rapide, ce chien a échappé au pire.

Illustration : "Un chien surprend tout le monde en se remettant d'une fracture de la colonne vertébrale après une chute au bord d'une rivière"
© Swift Referrals

Ce qui ne devait être qu’une simple promenade a bien failli virer au drame pour un chien. Malgré une violente chute, ce dernier a pu guérir après 2 interventions chirurgicales complexes, rapportait la BBC.

Monty, Labradoodle de 6 ans, accompagnait sa propriétaire Christine Orr et le compagnon de cette dernière, Mark, lors d’une balade à Grassington, dans la région des Yorkshire Dales en Angleterre.

Illustration de l'article : Un chien surprend tout le monde en se remettant d'une fracture de la colonne vertébrale après une chute au bord d'une rivière
Swift Referrals

Monty marche juste à côté de nous et ne saute jamais, donc il n'était pas en laisse”, explique sa maîtresse. Ce jour-là, toutefois, le quadrupède s’est penché au-dessus du muret en pierre surplombant une rivière et a fini par tomber. Une chute de 3 mètres s’étant terminée sur les rochers, puis dans l’eau.

Horrifiée, Christine Orr s’est empressée de le rejoindre dans la rivière pour le secourir. Elle croyait l’avoir perdu. “Je pensais qu'il était mort, et j’ai crié si fort qu'une dame est sortie d’une maison voisine pour voir ce qui se passait”, raconte-t-elle.

Quand je l'ai posé sur un rocher, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas car son arrière-train était bas et il ne pouvait pas se tenir debout correctement”, poursuit la propriétaire de Monty.

Passants et pompiers ont aidé le duo à remonter sur la route, puis à déposer le chien dans la voiture du couple.

Le Labradoodle a d’abord été emmené chez un vétérinaire local, puis à une clinique mieux équipée située à Wetherby, à une heure de route de là.

“C'est agréable de le voir s'en sortir aussi bien”

Le quadrupède a dû être opéré à 2 reprises. Une première fois pour traiter sa colonne vertébrale fracturée, puis une seconde pour la rupture du tendon de son bassin.

Si nous n'avions pas opéré, la fracture aurait pu être bien pire, a déclaré le vétérinaire, Rhys Treharne. Il a vraiment eu de la chance de ne pas avoir subi encore plus de dégâts après une chute aussi vilaine., et c'est agréable de le voir s'en sortir aussi bien.”

Illustration de l'article : Un chien surprend tout le monde en se remettant d'une fracture de la colonne vertébrale après une chute au bord d'une rivière
Swift Referrals

Après 10 jours d’hospitalisation, Monty a pu quitter la clinique vétérinaire et entamer des séances d’hydrothérapie et de physiothérapie chez lui, à Harrogate.

Il se porte beaucoup mieux aujourd’hui, et les vétérinaires s’attendent à un rétablissement total.

