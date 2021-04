Un passant découvre un chaton chétif sous un amas de rochers. Pour le récupérer, il lance un appel à l’aide sur les réseaux sociaux

Alors qu’il vit seul au milieu de rochers près d’un ruisseau, un chaton affolé et affamé est retrouvé par un Bon Samaritain. Incapable de le sortir de sa cachette étroite, il a posté un plaidoyer sur Facebook. Une association a pris le relais.

Vers la mi-mars, une minuscule boule de poils rousse a traversé en courant un rond-point sous les yeux d’un passant, avant de se cacher au creux de rochers. La personne a essayé tant bien que mal de la secourir. Trop effrayé, le chaton a refusé de sortir, raconte Love Meow. Son sauveur n'a pas déclaré forfait aussi facilement. Il a posté un appel à l’aide sur le réseau social Facebook, où une infirmière vétérinaire bénévole pour Best Friends Felines, un centre de sauvetage pour les chats à Brisbane, lui a répondu.

© Best Friends Felines

Un sauvetage réussi

Arrivée sur les lieux et après maints efforts, la bénévole a récupéré le chaton pour le mettre en sécurité. Ce dernier, nommé affectueusement Mufasa, était couvert de puces et ne pesait que 225 grammes. Un poids largement insuffisant pour son âge (6 semaines). Aucune mère ni aucun frère ou sœur n’ont été localisés. Le petit lion a été placé dans une famille d’accueil, où il a reçu des soins 24 heures sur 24.

© Best Friends Felines

Un chaton joueur et plein d’amour

Le félin porte bien son nom, puisqu’en une semaine il a gagné environ 100 grammes et fait preuve d’un esprit très combatif. De jour en jour, Mufasa a retrouvé sa force et son énergie. Alors que les humains le terrifiaient, il a fini par surmonter sa peur et sa timidité. D’après sa nouvelle propriétaire, le chaton adore se pelotonner dans une écharpe et devient de plus en plus joueur. Il s’endort facilement dans les bras de sa mère adoptive, ronronne quand il est câliné et soigné avec… une brosse à dents ! « Nous sommes très reconnaissants aux gens d’avoir posté sur Facebook, car sans intervention et sans avoir été mis en sécurité, il n’aurait aucun moyen de survivre », a déclaré sa propriétaire.

© Best Friends Felines