Un chien sénior risque la noyade dans la piscine de ses maîtres mais la postière s'en aperçoit et intervient courageusement

Matt Campbell et sa famille, qui comprend un chien appelé Buddy, habitent le comté de Gates en Caroline du Nord (Etats-Unis).

Agé de 10 ans, le canidé sénior a l’habitude de sortir et de rentrer à sa guise. « Il va et vient. Il est surtout à l'intérieur, mais il aime sortir prendre l'air et jouer », explique effectivement son maître à WTKR News 3, qui rapporte la mésaventure vécue par l’animal et son sauvetage inespéré réussi par une factrice.



WTKR News 3

Récemment, Matt Campbell et sa femme étaient partis faire quelques courses et avaient ainsi laissé Buddy seul à la maison. A leur retour, ils ont été étonnés de constater que leur chien était complètement trempé.

Le couple se demandait encore ce qui avait bien pu arriver au quadrupède quand Diane Boone, la postière, s’est arrêtée devant la maison.

Elle leur a expliqué qu’elle venait de lui sauver la vie, le chien étant tombé dans la piscine. Il ne parvenait plus à sortir de l’eau.



WTKR News 3

Diane Boone avait un colis à leur livrer, mais comme on annonçait de la pluie ce jour-là, elle ne voulait pas laisser le paquet devant l’entrée principale comme elle le faisait d’habitude. Elle avait préféré faire le tour de la maison pour le déposer sous le porche de la porte de derrière.

« Il me faisait penser à un enfant »

C’est là qu’elle a entendu émettre des gémissements désespérés et s’est dirigée vers la piscine. « J'ai regardé autour de moi et je l'ai vu dans l'eau, se souvient-elle. Il semblait ne pas pouvoir sortir. »



WTKR News 3

Comme ses maîtres n’étaient pas là, elle est intervenue sans attendre. « Je n'allais pas le laisser là-dedans, raconte Diane Boone. Il me faisait penser à un enfant. Son regard, me touchait vraiment. A la façon dont il me regardait, il réclamait de l'aide. Il voulait vraiment de l'aide. »

La postière a réussi à le hisser hors du bassin. Pour Matt Campbell, elle est « un ange ». Et pour WTKR News 3, elle est « l’héroïne du quotidien » (Everyday Hero Award), le média lui ayant décerné ce prix assorti d’une carte-cadeau surprise d’une valeur de 300 dollars (270 euros) offerte par une banque partenaire.

WTKR News 3