Un chien sénior privé de tout et détenu dans d'affreuses conditions reprend goût à la vie grâce à une association

Chaos est enfin sorti d’affaire. Ce chien était extrêmement mal en point au moment où il avait été secouru. Si bien d’ailleurs que l’euthanasie avait été envisagée pour mettre fin à ses souffrances. Un récit rapporté par WYRK.

Quand on voit ce chien sénior aujourd’hui, on ne perçoit chez lui que de la joie de vivre. On a du mal à croire qu’il avait frôlé le pire il n’y a pas si longtemps.

L’ancien propriétaire du canidé de 13 ans avait déménagé. Avant de s’en aller, il l’avait confié à une connaissance. Cette dernière ne s’en occupait pas du tout. Chaos n’avait pas été vu par un vétérinaire depuis 2016.

Quand l’équipe de la Niagara SPCA, association basée à Niagara Falls dans l’Etat de New York (Etats-Unis), l’a su, elle est tout de suite intervenue. Elle était sous le choc en découvrant l’état de santé de l’animal. Le pauvre quadrupède pesait moins de 14 kilogrammes et sa température corporelle n’était que de 36°C, alors qu’elle devrait être comprise entre 38 et 39°C. Il était sévèrement déshydraté, affamé et anémié.



Le pauvre toutou était si assoiffé qu’il avait dû boire sa propre urine. Ses sauveurs pensent aussi qu’il s’était rongé la queue tant il avait faim. Par ailleurs, il souffrait d’ataxie et d’insuffisance rénale.

La renaissance de Chaos

Sa queue devait être amputée pour éviter la propagation de l’infection. L’opération était périlleuse, car il pouvait ne pas survivre à l’anesthésie. Les vétérinaires ont pris le risque et l’ont opéré.

Par la suite, grâce aux soins et à une bonne alimentation, l’état du chien s’est progressivement amélioré. Il a regagné 8 kilogrammes depuis son sauvetage. Il s’en est sorti par miracle.

Chaos est décrit comme étant un chien adorable, qui ne demande qu’à aimer et être aimé. Il a récemment rejoint sa famille d’accueil et apprécie déjà son nouvel environnement. Sa maîtresse dit qu’il la suit partout.