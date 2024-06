Un chien sénior égaré depuis 2 jours retrouvé grâce à l'instinct héroïque de ami canin

Au Canada, la solidarité canine a permis à une famille d’être à nouveau au complet après la disparition de l’un de ses chiens lors d’une promenade. Un récit rapporté par CBC.

Lynn Beazley et son mari Gary habitent une ferme à Kempt Shore, en Nouvelle-Ecosse, où ils élèvent des chevaux. Ils sont aussi les propriétaires de 2 chiens ; l’un âgé de 11 ans et appelé Wilson, l’autre répondant au nom de Tennessee.



Lynn Beazley

Le jeudi 30 mai, Gary Beazley avait emmené les 2 quadrupèdes en balade non loin de chez eux, près de la plage. Les chiens s’étaient alors éloignés de leur maître, puis Tennessee était revenu vers lui. Wilson, lui, s’était totalement volatilisé.

Le couple s’est tout de suite lancé à sa recherche. Il y a passé tout le reste de la journée, mais Wilson restait introuvable. La famille est revenue sur les lieux le lendemain pour poursuivre sa quête, sans plus de résultat. Le chien sénior avait disparu sans laisser de trace.



Lynn Beazley

Lynn Beazley a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux pour demander aux habitants de secteur de la prévenir s’ils venaient à apercevoir Wilson.

Ce ne sont toutefois pas les riverains qui ont réussi à le localiser, mais son ami Tennessee. Ce dernier accompagnait, en effet, leur maîtresse le samedi 1er juin, soit le surlendemain de la disparition, lors d’une nouvelle tentative à proximité de la plage.

« J'ai vu ces 2 petites oreilles »

Tennessee a pris une direction inhabituelle et Lynn Beazley a choisi de se fier à son jugement. Il l’a alors guidée vers un petit pont et voulait clairement entrer dans le tuyau situé en-dessous. « Puis j'ai regardé et j'ai vu ces 2 petites oreilles, raconte-t-elle. Dès qu’il m’a vue, il s’est mis à pleurer et j’ai perdu la tête. »

Lynn Beazley a appelé des voisins pour qu’ils l’aident à faire sortir Wilson de la canalisation, mais il était complètement bloqué. Elle a ensuite contacté les secours.

Andrew Crossley, pompier volontaire au service d’incendie et de secours de Summerville, était tout indiqué pour cette mission en raison de son gabarit réduit. Attaché à une corde tenue par ses collègues, il s’est faufilé dans le tuyau boueux en rampant et a atteint Wilson, qui était pris au piège 6 mètres plus loin. Il a pu l’attraper et tous 2 ont été tirés vers l’extérieur.

Wilson a enfin retrouvé l’air libre et sa famille. Il était déshydraté, mais ne souffrait de rien de grave après sa mésaventure. Il a également eu droit à un bon bain car il était très sale. Ses propriétaires soulagés sont reconnaissants au pompier qui est intervenu avec un grand courage.

A lire aussi : Une chienne perdue et piégée par la neige implique une course contre-la-montre pendant des jours et révèle la force de la solidarité canine



Lynn Beazley