Un chat retrouvé dans la tuyauterie d'un pont mobilise un bateau et un filet de pêche pour être sauvé !

© Franklin County Sheriff's Office

Une équipe de sauvetage a été déployée aux abords d’un pont pour venir en aide à un chat errant qui était coincé sous celui-ci. Une intervention délicate, le félin ayant pris peur en voyant le bateau. Les services de secours n’ont d’ailleurs pas fait que le sortir de cette mauvaise passe.

En Floride, les sauveteurs du bureau du shérif d’un comté local ont porté secours à un chat pris au piège sous un pont, comme le rapportait WCTV ce lundi 12 juillet.

Le sauvetage a eu lieu le jour-même, aux alentours de 12h30. Un passant avait entendu des miaulements provenant de sous le pont de l’île Saint Georges, dans le comté de Franklin. Le département du shérif a aussitôt dépêché une équipe de secours en bateau sur les lieux.

Capture d'écran Google Street View

L’équipage savait que, comme toute intervention impliquant des animaux, cette mission s’annonçait quelque peu complexe. Ils en ont rapidement eu la confirmation en arrivant sur zone.

Le chat errant, qui était coincé sur la tuyauterie courant sous le pont, a été pris de panique en voyant l’embarcation approcher. Il a alors sauté et s’est retrouvé à lutter pour garder la tête hors des eaux de la baie d'?Apalachicola. Heureusement, il n’a pas eu à se débattre bien longtemps. Les secouristes ont vite réagi en déployant un filet, grâce auquel ils ont réussi à le récupérer et à le hisser à bord.

Le chat a désormais une famille et un nom

De retour sur la terre ferme et hors de danger, le chat s’est remis de sa mésaventure auprès de sa nouvelle famille. Il a, en effet, été adopté peu après par un opérateur d’appel d’urgence. Ce dernier l’a appelé Patton, en référence à l’autre nom que porte le pont sous lequel il était piégé : le Bryant Patton Memorial Bridge.

Franklin County Sheriff's Office

Par ailleurs, le bureau du shérif du comté de Franklin indique ne pas savoir comment l’animal s’était retrouvé à cet endroit. Le plus important, c’est qu’il est sain et sauf et qu’il a désormais un foyer aimant.