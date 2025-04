Un chien se retrouve piégé par la marée et un homme lui fait la promesse qui ne le laissera jamais tomber (vidéo)

Yt s’est retrouvé en mauvaise posture après avoir été effrayé par un feu d’artifice. Déboussolé, il a chuté en contre bas dans la mer et s'est réfugié sur la roche pour ne pas se noyer. De grosses vagues menaçaient de l’emporter, mais l’animal a pu recevoir le soutien inespéré d’un bienfaiteur. Lequel a fait bien plus que le sauver de la noyade ce jour-là.

Fernando Ricardo Arcino, originaire d’Atimonan, aux Philippines, a fait la rencontre de Yt dans des conditions dramatiques. Ce dernier, un chien errant au pelage blanc, a failli perdre la vie après s’être retrouvé coincé sur un rocher dans une mer agitée. Ce jour-là, l’homme lui a fait la promesse qu’il ne le laisserait jamais tomber et a honoré sa parole de la meilleure façon possible par la suite.

D’après le témoignage de Fernando, relayé par The Dodo, Oreo aurait été effrayé par un feu d’artifice dans la ville. Il a couru dans une rue et s’est retrouvé en contrebas, dans la mer après avoir sauté. L’eau était particulièrement agitée, alors le chien a tenté de se réfugier sur un rocher. À mesure que la marée montait, les vagues étaient plus fortes et Yt s’est retrouvé complètement piégé.

Un sauvetage in extremis

La situation semblait sans issue pour l’animal, jusqu’à ce que Fernando le remarque, ainsi que d’autres habitants du coin. Ceux-ci ont tout de suite appelé les pompiers et le sauvetage du chien s’est organisé. À l’aide d’une corde et de beaucoup de courage, les sauveteurs sont parvenus à récupérer Yt.

Sur la terre ferme, Fernando l’attendait. L’animal avait été un peu blessé dans sa mésaventure, alors l’homme s’est donné pour mission de prendre soin de lui : « Je ne t'abandonnerai pas », lui a-t-il promis. Le bon Samaritain a emmené son protégé chez lui et l’a soigné jour après jour. Yt s’est doucement rétabli entre les bonnes mains de son bienfaiteur. Il avait désormais quelqu’un sur qui compter.

À partir de ce jour, les amis ne se sont plus jamais quittés. En effet, Fernando a officiellement adopté le rescapé. Depuis, il lui offre la vie qu’il méritait depuis toujours. Très fier de son animal, il bombarde ses réseaux sociaux de publication avec lui. Yt ne connaîtra plus la détresse, car son propriétaire aimant sera toujours là pour lui.