Un chien se comporte de manière inhabituelle dans la chambre du bébé pour avertir ses parents d'un danger

Lorsque le couple a intégré Henry à sa famille, il ne le soupçonnait pas d'être un héros. Le Boston Terrier, âgé aujourd'hui de 8 ans, a commencé à agir bizarrement. L'animal au pelage noir et blanc a fait irruption à plusieurs reprises dans la chambre du bébé de ses propriétaires, ce qui avait tendance à réveiller ce dernier.

« Il donnait un coup de tête à la porte, entrait et se tenait là, a déclaré la maman du nourrisson de 9 mois, chaque fois que je le chassais, il rentrait dès que j'avais le dos tourné. »

Comme Henry ne cessait de répéter les mêmes gestes, Jeff et Kelly Dowling sont entrés dans la pièce.

Last night the dog kept breaking into the nursery and waking the baby. She’s been sick, and I was getting so fed up with him.



Until she stopped breathing.



We spent the night in the hospital. I don’t know what would have happened if he hadn’t woken her. We don’t deserve dogs. pic.twitter.com/PBJCJVflgh