Un chien se bloque la patte dans son harnais de sécurité en voiture ! Les pompiers obligés d'intervenir

S’étant coincé la patte dans la boucle de son harnais de sécurité, une chienne a été emmené chez en clinique vétérinaire, mais cela n’a pas suffi. Le seul espoir pour la libérer était d’appeler les pompiers à la rescousse.

Lola, femelle Pinscher Nain de 3 ans, et sa famille se souviendront longtemps de la mésaventure vécue par la chienne. Un récit rapporté par Daily Record.

L’animal et ses maîtres, qui habitent Wolstanton dans la banlieue de Newcastle (nord-est de l’Angleterre), étaient en voiture quand, arrivés à destination, sa propriétaire Leighanne Harrison a tenté de la détacher. C’est là que la patte de Lola s’est coincée dans la boucle de son harnais de sécurité.

Les tentatives de la libérer sont restées vaines. Elle a été emmenée à la clinique vétérinaire la plus proche, celle de White Cross Vets à Stoke-on-Trent, ou l’équipe a tout essayé sans résultat ; rasage de la patte, application d’un lubrifiant… Parmi ses membres, Holly Ravenhall explique que « c’était un cas inhabituel » et que, en fin de compte, « il était clair qu’il fallait couper » la boucle métallique. Elle et ses collègues ont pris la décision d’appeler les pompiers.



« Lola n'a pas été traumatisée par l'incident »

Rapidement arrivés, les soldats du feu ont utilisé une mini scie circulaire pour découper la pièce qui retenait Lola. Les vétérinaires n’ont même pas eu besoin de l’anesthésier. Quelques minutes plus tard, elle était enfin débarrassée de la boucle de harnais.

La chienne était soulagée, tout comme sa maîtresse. « Heureusement, Lola n'a pas été traumatisée par l'incident et aime toujours les trajets en voiture, assure Leighanne Harrison. Mais nous lui tenons maintenant les pattes lorsque nous enlevons le harnais pour nous assurer que cela ne se reproduira plus jamais. »

