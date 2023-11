Un chien saute dans la voiture d'une inconnue qui lance un appel à la solidarité pour pouvoir l'adopter (vidéo)

Une jeune femme a été surprise de découvrir un chien s’étant invité à bord de sa voiture. Elle a très vite compris qu’ils étaient faits pour se rencontrer et vivre ensemble. Elle ne peut toutefois pas le faire pour le moment, faute de logement. En attendant de trouver une solution, l’animal patiente au refuge.

Alayna, alias « @alaynabvaldez » sur TikTok, n’en a pas cru ses yeux en voyant un chien s’approcher de son véhicule, puis sauter à son bord. Ce canidé, elle ne l’avait jamais rencontré auparavant.

Il s’est couché sous le siège conducteur et n’a plus bougé, se contenter de regarder la jeune femme. Le chien au pelage blanc marqué de marron était extrêmement calme et doux.

Alayna est tombée sous le charme de son invité surprise. Elle aurait bien voulu le garder, mais elle ne peut pas se le permettre pour le moment car elle traverse une période difficile sur le plan financier.



@alaynabvaldez / TikTok

Elle a perdu son logement et est temporairement hébergée par une amie, qui ne veut pas d’animaux chez elle.

Alayna a emmené son nouvel ami à 4 pattes faire un tour en voiture et lui a acheté un « pup cup », une boisson à la crème spécialement conçue pour les chiens. Il s’est régalé, vidant son gobelet en un clin d’œil.

On peut découvrir tout cela dans une vidéo devenue virale sur TikTok, totalisant des centaines de milliers de vues et relayée par PetHelpful.

Acheter un minibus pour y vivre avec le chien

Dans une autre séquence, Alayna explique qu’elle a dû confier l’animal à un refuge en attendant de trouver une solution durable. Elle ajoute avoir promis au chien qu’elle reviendrait le chercher, car « il est le meilleur des garçons ».

Plutôt qu’un appartement, elle s’est mise à chercher des mobile-homes et des minibus d’occasion pour s’y installer avec le quadrupède et mener une vie de globe-trotter. Elle dit en avoir trouvé un à 4500 dollars et lance un appel aux dons pour l’aider à en faire l’acquisition.

« Il peut avoir la meilleure des vies, voyager et être un bon garçon. Et je pourrai récupérer mon chien », conclut-elle.