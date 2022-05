Le minibus d'une pension canine avec des chiens à bord disparaît, la police se lance à sa recherche

C’est le soulagement pour le propriétaire d’une pension canine et les familles des 2 chiens qui se trouvaient à bord du véhicule de l’établissement. Le van transportant les quadrupèdes avait été volé, avant d’être retrouvé le soir-même par la police. Les animaux sont sains et saufs. Un récit rapporté par NBC Boston le mardi 17 mai.

La police de Wrentham, ville du Massachusetts située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Boston, était en alerte mardi après-midi après la disparition de 2 chiens. Ces derniers se trouvaient dans le minibus d’une pension de jour, la Tail Blazers University. Le véhicule avait été volé devant un magasin de bricolage vers 16 heures locales, d’après un premier tweet de Bill McGrath, chef de la police.

BOLO! Stolen van with two dogs inside. About 2 hours ago, stolen @Wrentham. Last seen Rt. 495 @ Rt. 95. May be headed to #Providence or #Taunton. Call 911 if seen. Also call WPD 508-384-2121 @ProvidenceRIPD @TauntonPolice @Pawtucketpolice @AttleboroPolice pic.twitter.com/kN5ECsFcde