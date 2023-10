Un chien s'étant coincé la tête dans un bocal en plastique mobilise les bénévoles pendant plusieurs jours

Un chien errant a été libéré du bocal en plastique qui emprisonnait sa tête et recueilli par un couple d’amoureux des animaux, rapportait The Monroe News.

Kim Canales, bénévole, tentait de secourir un croisé Berger Allemand en situation d’errance depuis près de 2 semaines. Quand elle s’est rendu compte qu’il venait de se coincer la tête dans un grand pot en plastique, elle a redoublé d’efforts pour tenter de le capturer au plus vite. Il parvenait toutefois à échapper à toutes ses tentatives et celles de ses camarades pendant 3 jours.



Kim Broman Canales / Facebook

Le chien ne pouvait ni boire, ni manger, et avait toutes les peines du monde à respirer. Une cage piège et des caméras ont été mises en place. Le temps pressait aussi pour Kim Canales, car on était dimanche et elle devait reprendre le travail le lendemain.

La bénévole était dehors dès 2h30 du matin pour tenter de retrouver le quadrupède. C’est finalement vers 10h qu’elle a atteint son objectif. Le chien était enfin en sécurité, mais il fallait encore retirer l’objet qui l’accablait et lui trouver une structure d’accueil.



Kim Broman Canales / Facebook

Ce sont Sue et Tom Walsh, propriétaires du Last Stop Animal Rescue and Sanctuary, qui ont pris le relais. Ces amoureux des animaux en recueillent régulièrement dans leur vaste ferme située dans le village de Carleton dans le Michigan (Etats-Unis). Ils prennent en charge des chiens et des chats en détresse, mais aussi des cochons, des vaches, des canards, des ânes et des chevaux notamment.

Enfin libre !

Le couple s’est servi d’un sécateur de jardin pour découper le pot. Le chien, qu’ils ont appelé Cheeto, en était enfin débarrassé. « La première chose que nous avons faite a été de le nourrir parce qu'il n'avait pas mangé, explique Sue Walsh. Nous ne pouvions lui donner que de petites quantités parce que nous ne voulions pas que [son estomac] gonfle ou qu’il ait d’autres problèmes. »

Âgé approximativement de 2 ans, Cheeto a très probablement passé la plus grande partie de sa vie dans les rues, car il souffre de problèmes de peau et est infesté de puces. Il a été examiné par une vétérinaire dans la foulée de son sauvetage. Par ailleurs, une cagnotte solidaire a été mise en ligne pour financer ses soins et sa castration.

Cheeto est aujourd’hui entre de bonnes mains et aura tout le temps de se remettre de sa mésaventure, avant de rejoindre une famille pour toujours.