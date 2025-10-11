Un chien s’enfuit dans un champ après un accident de voiture, puis sa famille découvre pourquoi il n’est pas rentré à la maison

Porter a certainement eu la peur de sa vie quand le véhicule dans lequel il se trouvait est entré en collision avec une autre voiture sur l’autoroute. Lorsque les conducteurs ont été extirpés en vie, l’animal n’était malheureusement plus là. Il était parvenu à s’enfuir et a disparu pendant 48 heures, jusqu’à ce qu’un drôle le localise.

Tiffany, une femme originaire des États-Unis, est entrée en collision avec un véhicule tandis qu’elle conduisait au niveau de Saranac Lake (État de New-York). Elle s’en est sortie avec quelques blessures, mais s’est rapidement inquiétée pour le chien de la famille, Porter, qui se trouvait dans l’automobile quand l’impact a eu lieu. Des recherches intensives ont été menées pour le retrouver et l’animal a été localisé en mauvaise posture 2 jours plus tard.

Le Labrador chocolat est extrêmement important pour sa famille, comme le mentionnait Adirondack Daily Enterprise . À l’origine, il appartenait à Kim Shanty, la sœur de Tiffany. La femme est tragiquement décédée à l’âge de 40 ans seulement, laissant le reste de sa famille dans une profonde tristesse. Pour ses proches, Porter était ce qu'il restait d’elle. D’autant plus que les 2 étaient très proches, puisque le toutou accompagnait sa maîtresse partout autrefois.

Des gros moyens déployés pour le retrouver

Pour Tiffany, perdre Porter aurait été une seconde épreuve insupportable. Des recherches ont donc été lancées pour retrouver l’animal, qui était parvenu à sortir de la voiture sans que personne ne sache comment. Malgré la volonté de tous, il était très difficile de suivre sa trace, car il s’était échappé dans un grand champ à côté de la route.

Pour mettre toutes les chances de leur côté, les membres de sa famille ont fait appel à une société de drones qui aide à retrouver des animaux perdus. En une heure seulement, Porter a été localisé. Sa laisse s’était emmêlée dans les hautes herbes et il n’avait aucune possibilité de rentrer chez lui. La boule de poils a été récupérée, puis ramenée à la maison après 48 heures de disparition.

The Joshua Fund Dog Rescue / Facebook

Un soulagement extrême pour ses proches, mais aussi pour lui-même : « C'était très émouvant [...] Il était ravi d'être secouru », témoignait Piper, la petite-fille de Kim. Laquelle aurait certainement été très fière et rassurée de savoir à quel point Porter et sa famille sont restés soudés après son départ.