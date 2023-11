Le combat d'une propriétaire canin pour la sécurité des chiens face aux dangers insoupçonnés de l'herbe coupée

Michele Wingfield n’a pas l’intention de baisser les bras. Cette habitante de Hartley dans le Kent (Angleterre) entend bien se faire rembourser après avoir dépensé près de 7000 euros pour les soins de sa chienne après un incident dont elle tient le Conseil du comté pour responsable, rapporte rrdailyherald.com.

En juillet dernier, la propriétaire canin de 60 ans avait promené Masie, femelle West Highland White Terrier de 9 ans, près de son domicile. Elle avait découvert des tas d’herbe coupée le long de la route sans se douter que cela allait mettre l’animal en danger. D’ailleurs, elle assure qu’elle et Masie n’auraient pas pu les éviter, car il s’en trouvait autant sur le trottoir que sur la chaussée.



« Masie éternuait tellement qu'elle n'arrivait pas à dormir »

Le lendemain, intriguées par les éternuements répétés de la chienne, Michele Wingfield et sa fille Callie avaient emmené Masie chez le vétérinaire. Les examens avaient révélé qu’elle avait inhalé des graines de gazon et que ces semences étaient prises au piège dans son nez. « Masie éternuait tellement qu'elle n'arrivait pas à dormir. C'était horrible à voir. Elle était extrêmement angoissée et nous étions terrifiées », raconte-t-elle.

La Westie avait subi une intervention chirurgicale ayant permis l’extraction des graines. Une opération ayant coûté 5000 livres (5800 euros) à sa maîtresse. 2 semaines plus tard, la chienne avait dû être ramenée en clinique vétérinaire pour retirer d’autres semences logées dans sa patte. Michele Wingfield avait alors dû payer 800 autres livres (900 euros).

La chienne s’en est remise. Sa maîtresse est soulagée, mais estime que le Conseil du comté du Kent est responsable de ce qui s’est produit. Pour Michele Wingfield, les ouvriers ayant procédé à la tonte du gazon sur la voie publique n’avaient pas correctement nettoyé le site. Les graines et bouts d’herbe s’étaient retrouvés éparpillés un peu partout après cela. A cet égard, elle exige que les frais vétérinaires qu’elle a engagés pour sauver Masie soient remboursés par le comté.

« Le Conseil tond le gazon 5 fois par an. Il pourrait le faire avant la formation des têtes de graines, mais il ne le fait pas, regrette la sexagénaire. Laisser traîner de l'herbe avec des graines ne fait qu'augmenter le danger en générant plus de gazon. Je pense que c'est de la négligence ».



Sensibiliser les propriétaires de chiens à ce danger

Sa démarche est également motivée par le souhait d’éviter à d’autres propriétaires de vivre une telle épreuve. « Nous voulons simplement sensibiliser les gens, car les semences de gazon sont très dangereuses et nous ne le savions pas avant que cela n'arrive, explique-t-elle à ce propos. Une fois que la graine est entrée, elle peut se déplacer dans le corps et même s’introduire dans le cerveau, et les toxines peuvent pénétrer dans le sang. Cela serait arrivé à Masie si nous ne les avions pas fait retirer. »

De son côté, le porte-parole du Conseil du Kent a confirmé la réception par le comté d’une demande d’indemnisation. Il ajoute qu’une enquête a été ouverte dans ce sens.