Un chien s’accroche à un tronc d’arbre flottant pour survivre dans une rivière

Vendredi 18 juillet, le bureau du shérif du comté de Scott, au Minnesota (États-Unis), a reçu l’appel d’un témoin qui avait entendu un chien aboyer au niveau d’une rivière locale. L’animal était vraisemblablement en détresse, alors une équipe de sauveteurs a été dépêchée sur les lieux pour lui prêter main forte.

Le chien avait échappé à la vigilance de son propriétaire, qui l’avait aperçu dans la ville de Jordan pour la dernière fois, rapportait The Kansas City Star. La boule de poils avait ensuite disparu et a fait parler d’elle un peu plus tard.

Scott County Sheriff's Office / Facebook

Une situation d’urgence

Sur les réseaux sociaux, des témoins ont affirmé avoir vu le quadrupède, mais personne n’est parvenu à le récupérer sur le moment : « On pouvait dire qu'il avait peur. Il continuait à courir, s'est arrêté au milieu d'une intersection, manquant presque de se faire renverser, avant de repartir » racontait une utilisatrice de Facebook.

Puis, une autre personne a prévenu les forces de l’ordre après avoir supposé que le canidé était en détresse dans la rivière locale. Elle l’avait entendu aboyer sans relâche, alors les policiers se sont rendus sur place pour voir ce qu’il en était. Là, ils ont vu le chien sur un tronc d’arbre, la laisse emmêlée autour de celui-ci. Il était coincé et les secours se sont organisés pour le récupérer.

A lire aussi : Il sauve sa chienne d’une attaque à la machette au prix de sa main, et se retrouvent 10 jours plus tard à l’hôpital

Plusieurs sauveteurs sont allés à l’eau avec des kayaks et ont pu le localiser avec précision. Utilisant un autre bateau motorisé, ils sont arrivés à sa hauteur et l’ont placé en sécurité. L’aventurier a pu rejoindre son propriétaire, qui était soulagé de le retrouver : « Il était ravi d'apprendre que son animal de compagnie a été retrouvé sain et sauf », écrivait un porte-parole de la police. Laquelle a remercié les témoins pour leur réactivité.