Un chien piégé par les eaux froides et tumultueuses d'une rivière réalise qu'il peut encore s'en sortir en voyant 2 personnes approcher

Un chien tombé dans une rivière a été sauvé par des jeunes gens courageux et déterminés, rapportait le média bosnien en langue anglaise Sarajevo Times.

Les faits se sont déroulés le lundi 19 février 2024 à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Le chien en question accompagnait sa propriétaire en balade sur Wilson’s Promenade, avenue célèbre et populaire courant le long de la rivière Miljacka.

Les détails de l’incident ne sont pas connus, mais le quadrupède avait fait une chute dans le cours d’eau. Le courant était assez fort et la basse température de l’eau n’arrangeait pas les affaires du canidé, qui se débattait pour ne pas se noyer et tentait en vain de regagner la terre ferme.

Il était impossible pour le chien de s’extirper de la rivière à cet endroit, car les berges sont caractérisées par de fortes pentes. Il ne lui restait plus qu’à essayer de rester à flot le plus longtemps possible en espérant que quelqu’un lui vienne en aide.

C’est effectivement ce qui est arrivé, puisque 2 jeunes hommes ont décidé de lui porter secours. L’un d’eux s’est couché sur le ventre parallèlement au cours d’eau pendant que l’autre le maintenait pour l’empêcher de plonger à son tour.



Un heureux dénouement

Une femme les a rejoints, suivie à distance par 2 autres chiens de plus petite taille que celui qui devait être sauvé.

Ils ont fini par faire sortir le toutou de l’eau. Il a été remis à sa famille sain et sauf, d’après le récit livré par le portail bosnien Klix.ba et relayé par Sarajevo Times. De nombreux passants et témoins ont longuement applaudi les intervenants, dont l’action rapide et la bravoure ont été déterminantes.

La scène a été filmée depuis la rive opposée et la vidéo postée sur TikTok par un utilisateur se faisant appeler « @smajkemili ». La voici :

