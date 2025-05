Un chien retrouvé la tête coincée dans un bidon d’eau s’en sort miraculeusement sans boire ni manger pendant des jours

Des sauveteurs ont volé au secours d’un chien dont la tête était coincée à l’intérieur d’un bidon en plastique. Par chance, l’animal n’a pas été asphyxié, car de l’air circulait à travers une petite ouverture. Il n’a toutefois pas pu se nourrir ni boire durant un certain temps, ce qui aurait bien pu lui coûter la vie.

C’est la fin d’un calvaire sans nom pour ce chien au pelage beige. Le pauvre a été découvert avec la tête coincée dans un bidon en plastique. La police locale, ainsi que la SPCA de Houston (États-Unis), lui sont immédiatement venues en aide. Aujourd’hui, la boule de poils est saine et sauve. Les enquêteurs ont découvert qu’elle était au cœur d’une affaire de maltraitance.

Le propriétaire du canidé a fait l’objet d’une enquête pour cruauté envers les animaux. Chez lui séjournaient un lapin et d’autres chiens, dont le rescapé. Leurs besoins n’étaient pas satisfaits et c’est d’ailleurs la faim qui a conduit le canidé à mettre sa tête dans le bidon.

Houston SPCA / Facebook

Il a failli perdre la vie

D’après les informations de la SPCA, relayées par Click to Houston, le contenant servait de distributeur de croquettes. Celles-ci s’étaient épuisées avec le temps, car le propriétaire des animaux les avait abandonnés et que ceux-ci n’avaient plus rien à se mettre sous la dent. Le chien beige avait alors mis son museau jusqu'au fond du bidon, sûrement pour atteindre les dernières croquettes.

Il n’était pas parvenu à ressortir ensuite et est resté coincé ainsi pour une durée indéterminée. Période durant laquelle il ne pouvait ni manger ni boire. Heureusement, un peu d’air pouvait circuler, ce qui lui a permis de ne pas s’asphyxier. Quand les sauveteurs l’ont récupéré, ils ont constaté que l’ouverture lui serrait le cou. Il était urgent de le sortir de là.

Ils y sont parvenus sans avoir à le sédater, le libérant ainsi de cette terrible étreinte. La boule de poils a été prise en charge par un vétérinaire et se trouve à présent dans un « état stable », selon une publication postée sur le compte Facebook de la SPCA. Elle restera entre les bonnes mains des sauveteurs, tout comme les autres animaux, pour se rétablir.

Leur propriétaire, quant à lui, est attendu au tribunal dans les prochains jours. Les internautes espèrent qu’il recevra une sanction à la hauteur de sa cruauté.