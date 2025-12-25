Un chien reçoit des soins intensifs après avoir été jeté dans un sac en plastique par-dessus un portail, sa propriétaire est poursuivie

Dans une ville de Californie, un petit chien a été retrouvé dans un état préoccupant après avoir été abandonné dans un sac plastique et balancé comme un déchet. Pris en charge par une clinique vétérinaire, il bénéficie désormais de soins intensifs pour se remettre de cet acte de cruauté, tandis que la suspecte a été arrêtée.

A Anaheim, en Californie (Etats-Unis), un chien a été pris en charge par une clinique vétérinaire où il venait d’être jeté après avoir été mis dans un sac, rapportait ABC 7 .

Les faits ont eu lieu le 12 novembre 2025. D’après la police locale (Anaheim Police Department), la suspecte apparaissant sur les images de vidéosurveillance de la clinique University Veterinary Center s’appelle Tyler Thompson et est âgée de 30 ans. L’enregistrement montre la jeune femme s’arrêtant devant l’établissement, mettant le petit canidé dans le sachet en plastique et le jetant de l’autre côté du portail arrière. Elle a été arrêtée 2 semaines plus tard et poursuivie pour cruauté envers les animaux.



Anaheim Police Department / Facebook

Certains parmi les membres du personnel de l’University Veterinary Center pensent l’avoir reconnue, indiquant qu’elle habite probablement dans l’immeuble d’en face.



Anaheim Police Department / Facebook

Le Dr Ash Hakhamian, vétérinaire en chef de la clinique, avait découvert le quadrupède dans l’enceinte sans savoir comment il y était arrivé. Ce n’est qu’après avoir visionné la vidéo capturée par le système de sécurité qu’il a compris, et ce qu’il a vu l’a laissé sous le choc.

“Je n'ai pas les mots pour expliquer pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille, a-t-il confié. Dire qu'il a été jeté est un euphémisme. Il a subi un traumatisme psychologique, bien plus important que son traumatisme physique.”

Il était déjà victime de négligence avant d’avoir été jeté

“Il s'est étalé de tout son long, poursuit le praticien. C'est son visage qui a amorti sa chute.”

Outre le traumatisme et les contusions importantes consécutives à cet acte, le Dr Hakhamian a déclaré que le chien était gravement anémique, maigre et couvert de puces. “Ses griffes sont tellement longues qu'elles se sont recourbées et sont rentrées dans sa patte, détaille-t-il. C'est une forme de négligence qui précède ce traumatisme.”

University Veterinary Center

Le rescapé reçoit soins et surveillance 24h sur 24. “Il faudra beaucoup de soins médicaux et d'autres choses avant qu'il puisse être proposé au public pour l'adoption et/ou le placement en famille d'accueil”, indique la clinique dans un communiqué.