Un chien prend le bus pour faire une surprise à sa maîtresse sur son lieu de travail (vidéo)

Nos amis les chiens nous surprendront toujours par leur intelligence. Denver, un quadrupède originaire de la République d’Équateur, fait partie de ces génies à 4 pattes. Les passagers d’un bus de la ville de Guayaquil se sont maintenant habitués à voir ce passager touffu partager leur périple quotidien, pour le plus grand bonheur de sa maîtresse, Shigla.

Direction la Perle du Pacifique pour découvrir l’histoire de Denver, un chien pas comme les autres, rapportée par The Dodo. Shigla l’a adopté il y a un an, et elle s’est vite rendu compte qu’elle venait de mettre la main sur un véritable aventurier.

Un quotidien hors pair

Habitué à gambader dans son quartier de la ville de Guayaquil, Denver a décidé un beau matin de se joindre à une voisine qui montait dans un bus. Celle-ci descendra face au magasin de Shigla, afin de remettre le toutou à sa propriétaire.

Si Denver n’avait pas prévu de faire ce qu’il a fait ce jour-là, il avait pourtant pris toutes les notes nécessaires. Il a alors embarqué une seconde fois à bord de ce bus quelques jours plus tard, tout seul, pour rejoindre sa maman.

????#Tendencias | Un perrito que toma un bus de la línea 16 para quedarse en una tienda al sur de #Guayaquil se vuelve viral en redes sociales. ???????????? pic.twitter.com/j7tHHSDq4V — Radio Pichincha (@radio_pichincha) October 18, 2022

Denver, vedette de son quartier, mais pas que

Depuis, c’est une véritable routine qui s’est installée pour Denver. Les conducteurs de bus le reconnaissent, et n’hésitent plus à s’arrêter devant le magasin de Shigla lorsqu’ils constatent que le toutou est à bord.

Denver, « le chien du bus », a fait la une des journaux du pays et épate tout le monde par sa débrouillardise. Comment ne pas craquer pour ce toutou, qui parcourt tout ce chemin pour retrouver celle qui est si chère à ses yeux...